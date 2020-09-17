Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства
Сьогодні, 10:46
Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:
• не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
• отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
• перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
• завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;
• сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
• не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
При розголошенні платіжної інформації – негайно звернутися до банку та заблокувати карту.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:
• не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
• отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
• перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
• завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;
• сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
• не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
При розголошенні платіжної інформації – негайно звернутися до банку та заблокувати карту.
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