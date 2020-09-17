Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства

Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.• не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;• отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;• перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;• завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;• сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;• не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.При розголошенні платіжної інформації – негайно звернутися до банку та заблокувати карту.