Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства

Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства
Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

• не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

• отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

• перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

• завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;

• сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

• не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

При розголошенні платіжної інформації – негайно звернутися до банку та заблокувати карту.

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Теги: кіберполіція, шахрайство
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