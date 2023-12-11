На Волині під час пожежі загинув 62-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Трагедія сталася зранку, 19 лютого, у селі Льотниче Зимнівської громади на вулиці Лесі Українки, де загорілася господарча будівля.



На місце події прибув черговий підрозділ 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Бубнів.



Рятувальники оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів загасили пожежу.



На місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 р.н. Причина події — встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі під час пожежі в господарській споруді загинув чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Трагедія сталася зранку, 19 лютого, у селі Льотниче Зимнівської громади на вулиці Лесі Українки, де загорілася господарча будівля.На місце події прибув черговий підрозділ 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Бубнів.Рятувальники оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів загасили пожежу.На місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 р.н. Причина події — встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію