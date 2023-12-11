На Волині під час пожежі загинув 62-річний чоловік

На Волині під час пожежі загинув 62-річний чоловік
У Володимирському районі під час пожежі в господарській споруді загинув чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Трагедія сталася зранку, 19 лютого, у селі Льотниче Зимнівської громади на вулиці Лесі Українки, де загорілася господарча будівля.

На місце події прибув черговий підрозділ 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Бубнів.

Рятувальники оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів загасили пожежу.
На Волині під час пожежі загинув 62-річний чоловік

На місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 р.н. Причина події — встановлюється.

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Теги: Волинь, пожежа, чоловік, загибель
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