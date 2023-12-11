На Волині під час пожежі загинув 62-річний чоловік
Сьогодні, 10:52
У Володимирському районі під час пожежі в господарській споруді загинув чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Трагедія сталася зранку, 19 лютого, у селі Льотниче Зимнівської громади на вулиці Лесі Українки, де загорілася господарча будівля.
На місце події прибув черговий підрозділ 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Бубнів.
Рятувальники оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів загасили пожежу.
На місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 р.н. Причина події — встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Трагедія сталася зранку, 19 лютого, у селі Льотниче Зимнівської громади на вулиці Лесі Українки, де загорілася господарча будівля.
На місце події прибув черговий підрозділ 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Бубнів.
Рятувальники оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС за допомогою двох водяних стволів загасили пожежу.
На місці події виявлено тіло загиблого чоловіка, 1961 р.н. Причина події — встановлюється.
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