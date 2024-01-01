У Луцьку зіткнулися дві маршрутки

У Луцьку зіткнулися дві маршрутки
На проспекті Перемоги в обласному центрі Волині сьогодні, 19 лютого, не розминулися два автобуси.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю двох маршрутних автобусів.

Аварія трапилася 19 лютого близько 10:00.

Внаслідок ДТП в автобусі, який був попереду, вибите заднє скло.

На місці аварії працює поліція.

Наразі рух транспорту трохи ускладнений.


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Теги: ДТП, Луцьк
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