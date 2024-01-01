У Луцьку зіткнулися дві маршрутки
Сьогодні, 11:15
На проспекті Перемоги в обласному центрі Волині сьогодні, 19 лютого, не розминулися два автобуси.
Про це пише Конкурент.
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю двох маршрутних автобусів.
Аварія трапилася 19 лютого близько 10:00.
Внаслідок ДТП в автобусі, який був попереду, вибите заднє скло.
На місці аварії працює поліція.
Наразі рух транспорту трохи ускладнений.
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Про це пише Конкурент.
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю двох маршрутних автобусів.
Аварія трапилася 19 лютого близько 10:00.
Внаслідок ДТП в автобусі, який був попереду, вибите заднє скло.
На місці аварії працює поліція.
Наразі рух транспорту трохи ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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