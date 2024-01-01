У Луцьку зіткнулися дві маршрутки





Про це пише



У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю двох маршрутних автобусів.



Аварія трапилася 19 лютого близько 10:00.



Внаслідок ДТП в автобусі, який був попереду, вибите заднє скло.



На місці аварії працює поліція.



Наразі рух транспорту трохи ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Перемоги в обласному центрі Волині сьогодні, 19 лютого, не розминулися два автобуси.Про це пише Конкурент У Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю двох маршрутних автобусів.Аварія трапилася 19 лютого близько 10:00.Внаслідок, який був попереду, вибите заднє скло.На місці аварії працює поліція.Наразі рух транспорту трохи ускладнений.

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