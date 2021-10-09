Постраждала 30-річна пасажирка: повідомили деталі ДТП за участю маршрутки на Волині

Постраждала 30-річна пасажирка: повідомили деталі ДТП за участю маршрутки на Волині
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю рейсового автобуса у Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні вранці на автодорозі поблизу села Погіньки.

33-річний водій рейсового автобуса сполученням Піски Річицьки – Ковель – Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок автопригоди постраждала 30-річна пасажирка автобуса, її доставили у лікарню. Всього у салоні транспортного засобу перебувало вісім пасажирів.

Попередньо, водій тверезий.
Постраждала 30-річна пасажирка: повідомили деталі ДТП за участю маршрутки на Волині

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші. Триває перевірка.

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Теги: Волинь, маршрутка, ДТП
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