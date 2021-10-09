Постраждала 30-річна пасажирка: повідомили деталі ДТП за участю маршрутки на Волині





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася сьогодні вранці на автодорозі поблизу села Погіньки.



33-річний водій рейсового автобуса сполученням Піски Річицьки – Ковель – Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет та перекинувся.



Внаслідок автопригоди постраждала 30-річна пасажирка автобуса, її доставили у лікарню. Всього у салоні транспортного засобу перебувало вісім пасажирів.



Попередньо, водій тверезий.



Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші. Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю рейсового автобуса у Ковельському районі Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася сьогодні вранці на автодорозі поблизу села Погіньки.33-річний водій рейсового автобуса сполученням Піски Річицьки – Ковель – Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет та перекинувся.Внаслідок автопригоди постраждала 30-річна пасажирка автобуса, її доставили у лікарню. Всього у салоні транспортного засобу перебувало вісім пасажирів.Попередньо, водій тверезий.Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші. Триває перевірка.

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