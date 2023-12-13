На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 2 лютого, рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди за участі рейсового маршрутного таксі поблизу селища Голоби.



Через слизьку дорогу водій маршрутки не справився з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав на узбіччя дороги та перекинувся.



Прибувши на місце події, фахівці ДСНС провели роботи по відключенню акумуляторної батареї аби запобігти виникненню пожежі.



Внаслідок автопригоди травмувалася жінка, її госпіталізовано до медичного закладу. Загалом в салоні авто перебувало 8 людей, з них двоє дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували наслідки ДТП за участі маршрутного таксі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 2 лютого, рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди за участі рейсового маршрутного таксі поблизу селища Голоби.Через слизьку дорогу водій маршрутки не справився з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав на узбіччя дороги та перекинувся.Прибувши на місце події, фахівці ДСНС провели роботи по відключенню акумуляторної батареї аби запобігти виникненню пожежі.Внаслідок автопригоди травмувалася жінка, її госпіталізовано до медичного закладу. Загалом в салоні авто перебувало 8 людей, з них двоє дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію