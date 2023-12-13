На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася

На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася
Волинські рятувальники ліквідували наслідки ДТП за участі маршрутного таксі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 2 лютого, рятувальники 21-го Державного пожежно-рятувального поста селища Голоби ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди за участі рейсового маршрутного таксі поблизу селища Голоби.

Через слизьку дорогу водій маршрутки не справився з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав на узбіччя дороги та перекинувся.

Прибувши на місце події, фахівці ДСНС провели роботи по відключенню акумуляторної батареї аби запобігти виникненню пожежі.
На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася

Внаслідок автопригоди травмувалася жінка, її госпіталізовано до медичного закладу. Загалом в салоні авто перебувало 8 людей, з них двоє дітей.
На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася
На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, маршрутка, кювет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Постраждала 30-річна пасажирка: повідомили деталі ДТП за участю маршрутки на Волині
Сьогодні, 12:48
На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася
Сьогодні, 12:34
Суд арештував нерухомість Царьова на пів мільярда
Сьогодні, 12:29
Поблизу Авдіївки поліг волинянин Ігор Романчук
Сьогодні, 12:11
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Постраждала 30-річна пасажирка: повідомили деталі ДТП за участю маршрутки на Волині Постраждала 30-річна пасажирка: повідомили деталі ДТП за участю маршрутки на Волині
Сьогодні, 12:48
На Волині автівка з'їхала у кювет і перекинулася На Волині автівка з'їхала у кювет і перекинулася
15 січень, 10:20
На Волині авто з'їхало в кювет та перевернулося На Волині авто з'їхало в кювет та перевернулося
14 січень, 14:24
Під Луцьком п'яний водій автівки злетів у кювет. ФОТО Під Луцьком п'яний водій автівки злетів у кювет. ФОТО
13 грудень, 2023, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Постраждала 30-річна пасажирка: повідомили деталі ДТП за участю маршрутки на Волині
Сьогодні, 12:48
 0
На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася
Сьогодні, 12:34
 0
Суд арештував нерухомість Царьова на пів мільярда
Сьогодні, 12:29
 0
Поблизу Авдіївки поліг волинянин Ігор Романчук
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8