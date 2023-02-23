«За слова «Слава Україні!» воїна відразу застрелили»: нацгвардієць з Волині – про російський полон та бої за Маріуполь

«За слова «Слава Україні!» воїна відразу застрелили»: нацгвардієць з Волині – про російський полон та бої за Маріуполь
«Хлопець прокричав: «Слава Україні!». Його відразу застрелили», - волинянин, захисник Маріуполя розповів про бої за місто, катування у полоні й сили продовжувати боротьбу.

Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Ігор - військовослужбовець Національної гвардії України. Він родом з Волині. Хлопець навчався у медичному коледжі й здобув спеціальність «фельдшер». Після навчання Ігор отримав повістку й потрапив на строкову військову службу до лав Національної гвардії у місто Мелітополь. З перших хвилин повномасштабного вторгнення його підрозділ отримав наказ захищати Маріуполь.

Ігор пригадує: він почув вигуки, що поранено командира і побіг надавати домедичну допомогу, там вже був товариш який наклав турнікет. Хлопці взялися евакуйовувати командира в безпечне місце, де є укриття та вкололи пораненому знеболююче, після чого евакуаційний автомобіль доставив його на блокпост.

«Командир був дуже хорошою людиною. Коли розпочалися бойові дії він нам сказав: «Хлопці, будемо битися до останнього. Я вас не покину ні в якому разі».

На жаль, командир загинув при евакуації з Маріуполя. Вертоліт в якому він летів, збили рашисти».

Ігор відбув полон, поки його разом із побратимами не визволили при черговому обміні. Пройшовши реабілітацію, хлопець виявив бажання проходити службу в одному із Волинських підрозділів нацгвардії.
«За слова «Слава Україні!» воїна відразу застрелили»: нацгвардієць з Волині – про російський полон та бої за Маріуполь

"Пригадується такий момент, коли привезли наших хлопців, новий етап приїхав. І коли вони пробігали через гарячий коридор, то один із наших військових викрикнув "Слава Україні". Після чого був застрелений на місці... За полон можна розказувати багато, але то тяжкі спогади. Виживали, як могли..." - розповідає нацгвардієць.

За час перебування у полоні Ігор схуд на 45 кілограмів.


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Теги: Нацгвардієць, Волинь, росія, полон, Маріуполь
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