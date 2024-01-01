Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України

Триває збір підписів під петицією до президентапро присвоєння полеглому воїну з Волинізвання Герой України.Петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина загиблого бійцяВона закликала президента присвоїти звання «Герой України» (посмертно) відважному захиснику із 36 окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти Володимиру Степанюку (29 жовтня 1984 року народження).На початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, Володимир перебував на роботі за кордоном. Покинувши все, не задумуючись ні на хвилину, він у перший же день повернувся в Україну і добровільно, не чекаючи повістки, звернувся в місцевий ТЦК з вимогою прийняти його до лав Збройних Сил України.Із 27 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року Володимир Степанюк хоробро, віддано, сміливо воював з російським окупантом на територіях Луганської та Донецької областей.«20 січня 2023 року у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Водяне Донецької області, Володимир загинув. Рятуючи життя поранених побратимів,!» - зазначила Марія Степанюк.Підтримати петицію можна за цим