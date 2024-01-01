Дружина полеглого волинянина просить присвоїти йому звання Герой України
Сьогодні, 13:17
Триває збір підписів під петицією до президента Володимира Зеленського про присвоєння полеглому воїну з Волині Володимиру Степанюку звання Герой України.
Петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина загиблого бійця Марія Степанюк.
Вона закликала президента присвоїти звання «Герой України» (посмертно) відважному захиснику із 36 окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти Володимиру Степанюку (29 жовтня 1984 року народження).
На початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, Володимир перебував на роботі за кордоном. Покинувши все, не задумуючись ні на хвилину, він у перший же день повернувся в Україну і добровільно, не чекаючи повістки, звернувся в місцевий ТЦК з вимогою прийняти його до лав Збройних Сил України.
Із 27 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року Володимир Степанюк хоробро, віддано, сміливо воював з російським окупантом на територіях Луганської та Донецької областей.
«20 січня 2023 року у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Водяне Донецької області, Володимир загинув. Рятуючи життя поранених побратимів, віддав найдорожче – своє власне життя!» - зазначила Марія Степанюк.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина загиблого бійця Марія Степанюк.
Вона закликала президента присвоїти звання «Герой України» (посмертно) відважному захиснику із 36 окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти Володимиру Степанюку (29 жовтня 1984 року народження).
На початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, Володимир перебував на роботі за кордоном. Покинувши все, не задумуючись ні на хвилину, він у перший же день повернувся в Україну і добровільно, не чекаючи повістки, звернувся в місцевий ТЦК з вимогою прийняти його до лав Збройних Сил України.
Із 27 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року Володимир Степанюк хоробро, віддано, сміливо воював з російським окупантом на територіях Луганської та Донецької областей.
«20 січня 2023 року у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Водяне Донецької області, Володимир загинув. Рятуючи життя поранених побратимів, віддав найдорожче – своє власне життя!» - зазначила Марія Степанюк.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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