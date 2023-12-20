Через кримінал у Міноборони відсторонили керівника департаменту

Через кримінал у Міноборони відсторонили керівника департаменту
Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив від виконання обов’язків керівника департаменту Міноборони Тоомаса Нахкура.

Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.

Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків.

«Причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року», - зазначили у Міноборони.

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Теги: призначення, Україна
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