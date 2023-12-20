Через кримінал у Міноборони відсторонили керівника департаменту
Сьогодні, 13:55
Міністр оборони України Рустем Умєров відсторонив від виконання обов’язків керівника департаменту Міноборони Тоомаса Нахкура.
Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.
Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків.
«Причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року», - зазначили у Міноборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.
Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків.
«Причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року», - зазначили у Міноборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поляки знову заблокують кордон з Україною
Сьогодні, 14:11
Через кримінал у Міноборони відсторонили керівника департаменту
Сьогодні, 13:55
Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя
Сьогодні, 13:34
«За слова «Слава Україні!» воїна відразу застрелили»: нацгвардієць з Волині – про російський полон та бої за Маріуполь
Сьогодні, 13:00