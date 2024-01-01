Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя

Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя
Сьогодні, 2 лютого, у Горохівській громаді на Волині зустрічатимуть скорботний кортежі із тілом полеглого військовослужбовця Олексія Анцибора.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

Сьогодні, 2 лютого 2024 року, о 16:30 краяни зустрічатимуть кортеж із загиблим воїном Олексієм Анцибором у селі Терешківці на повороті на село Звиняче. Процесія слідуватиме до рідного дому загиблого у село Вільхівка.

Завтра, 3 лютого, о 13:30 відбудеться прощання з Воїном у рідному домі, після чого у храмі Покрови Святої Богородиці буде звершено панахиду. Поховають Олексія на місцевому кладовищі.

«Гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого Героя – наш обов’язок!» - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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