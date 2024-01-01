Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя

Сьогодні, 2 лютого, у Горохівській громаді на Волині зустрічатимуть скорботний кортежі із тіломПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.Сьогодні, 2 лютого 2024 року, о 16:30 краяни зустрічатимуть кортеж із загиблим воїном Олексієм Анцибором у селі Терешківці на повороті на село Звиняче. Процесія слідуватиме до рідного дому загиблого у село Вільхівка.Завтра, 3 лютого, о 13:30 відбудеться прощання з Воїном у рідному домі, після чого у храмі Покрови Святої Богородиці буде звершено панахиду. Поховають Олексія на місцевому кладовищі.«Гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого Героя – наш обов’язок!» - зазначили у міськраді.