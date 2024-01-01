Волинян закликають гідно зустріти кортеж із тілом Героя
Сьогодні, 13:34
Сьогодні, 2 лютого, у Горохівській громаді на Волині зустрічатимуть скорботний кортежі із тілом полеглого військовослужбовця Олексія Анцибора.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
Сьогодні, 2 лютого 2024 року, о 16:30 краяни зустрічатимуть кортеж із загиблим воїном Олексієм Анцибором у селі Терешківці на повороті на село Звиняче. Процесія слідуватиме до рідного дому загиблого у село Вільхівка.
Завтра, 3 лютого, о 13:30 відбудеться прощання з Воїном у рідному домі, після чого у храмі Покрови Святої Богородиці буде звершено панахиду. Поховають Олексія на місцевому кладовищі.
«Гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого Героя – наш обов’язок!» - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
Сьогодні, 2 лютого 2024 року, о 16:30 краяни зустрічатимуть кортеж із загиблим воїном Олексієм Анцибором у селі Терешківці на повороті на село Звиняче. Процесія слідуватиме до рідного дому загиблого у село Вільхівка.
Завтра, 3 лютого, о 13:30 відбудеться прощання з Воїном у рідному домі, після чого у храмі Покрови Святої Богородиці буде звершено панахиду. Поховають Олексія на місцевому кладовищі.
«Гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого Героя – наш обов’язок!» - зазначили у міськраді.
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