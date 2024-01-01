Поблизу Авдіївки поліг волинянин Ігор Романчук
Сьогодні, 12:11
У бою із російськими загарбниками поблизу міста Авдіївка на Доннеччині обірвалося життя волинянина Ігоря Романчука.
Про це у фейсбуці інформує Литовезька громада.
«Наша громада знову в скорботі», - йдеться у повідомленні.
Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині 29 січня 2024 року загинув Герой, житель села Заболотці, солдат Романчук Ігор Анатолійович (1987 року народження).
«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.
Інформація про зустріч та чин поховання Героя буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці інформує Литовезька громада.
«Наша громада знову в скорботі», - йдеться у повідомленні.
Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині 29 січня 2024 року загинув Герой, житель села Заболотці, солдат Романчук Ігор Анатолійович (1987 року народження).
«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.
Інформація про зустріч та чин поховання Героя буде повідомлено додатково.
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