Поблизу Авдіївки поліг волинянин Ігор Романчук

У бою із російськими загарбниками поблизу міста Авдіївка на Доннеччині обірвалося життя волинянинаПро це у фейсбуці інформує Литовезька громада.«Наша громада знову в скорботі», - йдеться у повідомленні.Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Авдіївка на Донеччині 29 січня 2024 року загинув Герой, житель села Заболотці, солдат Романчук Ігор Анатолійович (1987 року народження).«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» - зазначили у громаді.Інформація про зустріч та чин поховання Героя буде повідомлено додатково.