На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО

На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
У перший день лютого в Оконську в останню земну дорогу провели 49-річного механіка-водія медичного пункту механізованого батальйону Андрія Плескуна.

Про це пише видання "Нова доба".

"Нашу країну Воїн боронив із серпня минулого року, був поранений. Лікувався у київському військовому госпіталі. Серце воїна зупинилося 25 січня 2024 року.

Висловлюємо щирі співчуття мамі захисника, брату, усій родині.

Вічна пам'ять та слава Герою!" - йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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