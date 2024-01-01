На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО

Андрія Плескуна.



Про це пише видання



"Нашу країну Воїн боронив із серпня минулого року, був поранений. Лікувався у київському військовому госпіталі. Серце воїна зупинилося 25 січня 2024 року.



Висловлюємо щирі співчуття мамі захисника, брату, усій родині.



Вічна пам'ять та слава Герою!" - йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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