На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У перший день лютого в Оконську в останню земну дорогу провели 49-річного механіка-водія медичного пункту механізованого батальйону Андрія Плескуна.
Про це пише видання "Нова доба".
"Нашу країну Воїн боронив із серпня минулого року, був поранений. Лікувався у київському військовому госпіталі. Серце воїна зупинилося 25 січня 2024 року.
Висловлюємо щирі співчуття мамі захисника, брату, усій родині.
Вічна пам'ять та слава Герою!" - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це пише видання "Нова доба".
"Нашу країну Воїн боронив із серпня минулого року, був поранений. Лікувався у київському військовому госпіталі. Серце воїна зупинилося 25 січня 2024 року.
Висловлюємо щирі співчуття мамі захисника, брату, усій родині.
Вічна пам'ять та слава Герою!" - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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