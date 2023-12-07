Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, а також прекурсорів, придбання і зберігання обладнання та організації і утримання місць для незаконного виготовлення психотропів.



За даними слідства, 38-річний та 21-річний жителі Луцька разом із 41-річним жителем Луцького району з листопада 2022 по листопад 2023 року виготовляли у підпільній лабораторії амфетамін та збували його.



У ході санкціонованих судом обшуків у приміщенні, де здійснювався синтез психотропу, виявлено та вилучено прекурсори, лабораторне обладнання, готівкові кошти, одержані від незаконної діяльності, мобільні телефони та банківські картки.



На усе вилучене, а також два належні членам злочинної групи автомобілі, дві земельні ділянки та будинки, у тому числі той, де розміщувалась підпільна лабораторія, накладено арешт.



Усім трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



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