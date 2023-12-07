Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО

Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО
Виготовляли амфетамін у підпільній лабораторії: трьох волинян підозрюють у вчиненні наркозлочинів у складі організованої групи.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні в складі організованої групи незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, а також прекурсорів, придбання і зберігання обладнання та організації і утримання місць для незаконного виготовлення психотропів.

За даними слідства, 38-річний та 21-річний жителі Луцька разом із 41-річним жителем Луцького району з листопада 2022 по листопад 2023 року виготовляли у підпільній лабораторії амфетамін та збували його.

У ході санкціонованих судом обшуків у приміщенні, де здійснювався синтез психотропу, виявлено та вилучено прекурсори, лабораторне обладнання, готівкові кошти, одержані від незаконної діяльності, мобільні телефони та банківські картки.
Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО

На усе вилучене, а також два належні членам злочинної групи автомобілі, дві земельні ділянки та будинки, у тому числі той, де розміщувалась підпільна лабораторія, накладено арешт.
Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО

Усім трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО
Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО
Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, нарколабораторія, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Авдіївки поліг волинянин Ігор Романчук
Сьогодні, 12:11
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Поліція затримала двох злодіїв, які промишляли в Луцькому районі
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
На Волині судять керівника підприємства, який погорів на хабарі у 56 тисяч гривень На Волині судять керівника підприємства, який погорів на хабарі у 56 тисяч гривень
24 січень, 11:45
На Волині засуджені видурювали гроші у рідних полонених військовослужбовців На Волині засуджені видурювали гроші у рідних полонених військовослужбовців
17 січень, 15:10
Учасник тендеру на Волині поверне в бюджет понад пів мільйона гривень Учасник тендеру на Волині поверне в бюджет понад пів мільйона гривень
07 грудень, 2023, 13:00
На Волині державі повернули землі оборони уздовж кордону з Польщею вартістю майже 225 мільйонів На Волині державі повернули землі оборони уздовж кордону з Польщею вартістю майже 225 мільйонів
05 грудень, 2023, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині маршрутка злетіла з дороги та перекинулася
Сьогодні, 12:34
 0
Суд арештував нерухомість Царьова на пів мільярда
Сьогодні, 12:29
 0
Поблизу Авдіївки поліг волинянин Ігор Романчук
Сьогодні, 12:11
 0
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Плескуном. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Виготовляли амфетамін: троє волинян організували нарколабораторію. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8