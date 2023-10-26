Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО
Троє військовослужбовців Волинського прикордонного загону отримали заслужені нагороди.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Хлопці приєдналися до лав Держприкордонслужби з початку повномасштабного вторгнення по мобілізації. Спершу виконували завдання з охорони та оборони українсько-білоруської ділянки кордону в межах області, а торік навесні відправилися на передову. Прикордонники мужньо протистояли ворогу на Донеччині, відбивали штурми та нищили російських окупантів.

«Наші позиції постійно обстрілювали різного роду боєприпасами. Навіть добратися до них – було справжнім випробуванням. Відстань у кілька кілометрів я називав «дорогою смерті», - ділиться спогадами Михайло.

Прикордонник Роман каже, що окрім артилерійських зарядів, їхні позиції регулярно обстрілювали запалювальними фосфорними боєприпасами, гатили усім, що мали. Та попри це, бійці вправно нищили окупантів, які щодоби штурмували наші позиції. Під час таких бойових зіткнень прикордонники отримали численні осколкові поранення.
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

«Мені осколком від касетного боєприпасу поранило руку. Стріляти сам я уже не міг, але споряджав та подавав магазини побратимам. Один з бійців отримав серйозніше поранення, то витягнув його з-під обстрілу», - пригадує Григорій.
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі згідно з Указами Президента України прикордонників нагородили медалями «Захиснику Вітчизни».
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

Вручив нагороди заступник Голови Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Сердюк. Він привітав захисників з отриманням високих відзнак, подякував за чітку громадянську позицію та величезний обсяг роботи, яка неминуче наближає нас до єдиної мети.
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

Нині Григорій та Михайло продовжують охороняти державний кордон на рідній Волині, відновлюються після поранень, котрі ще дають про себе знати. Роман - звільнений у запас.
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

Та попри пережите, хлопці готові знову вирушити у зону активних бойових дій, аби захищати свою Батьківщину і назавжди вигнати ворога з української землі.
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

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Теги: Волинь, прикордонники, нагороди
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