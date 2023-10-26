Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО

Троє військовослужбовців Волинського прикордонного загону отримали заслужені нагороди.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Хлопці приєдналися до лав Держприкордонслужби з початку повномасштабного вторгнення по мобілізації. Спершу виконували завдання з охорони та оборони українсько-білоруської ділянки кордону в межах області, а торік навесні відправилися на передову. Прикордонники мужньо протистояли ворогу на Донеччині, відбивали штурми та нищили російських окупантів.«Наші позиції постійно обстрілювали різного роду боєприпасами. Навіть добратися до них – було справжнім випробуванням. Відстань у кілька кілометрів я називав «дорогою смерті», - ділиться спогадамиПрикордонниккаже, що окрім артилерійських зарядів, їхні позиції регулярно обстрілювали запалювальними фосфорними боєприпасами, гатили усім, що мали. Та попри це, бійці вправно нищили окупантів, які щодоби штурмували наші позиції. Під час таких бойових зіткнень прикордонники отримали численні осколкові поранення.«Мені осколком від касетного боєприпасу поранило руку. Стріляти сам я уже не міг, але споряджав та подавав магазини побратимам. Один з бійців отримав серйозніше поранення, то витягнув його з-під обстрілу», - пригадуєЗа особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі згідно з Указами Президента України прикордонників нагородили медалями «Захиснику Вітчизни».Вручив нагороди заступник Голови Держприкордонслужби генерал-майор. Він привітав захисників з отриманням високих відзнак, подякував за чітку громадянську позицію та величезний обсяг роботи, яка неминуче наближає нас до єдиної мети.Нині Григорій та Михайло продовжують охороняти державний кордон на рідній Волині, відновлюються після поранень, котрі ще дають про себе знати. Роман - звільнений у запас.Та попри пережите, хлопці готові знову вирушити у зону активних бойових дій, аби захищати свою Батьківщину і назавжди вигнати ворога з української землі.