Велика Британія вперше за вісім років покаже ядерну міць
Сьогодні, 11:20
Велика Британія здійснить пуск ядерної ракети вперше за вісім років. Попереднє випробування відбулося у далекому 2016-му.
Про це пише The Sun.
Прогнозується, що підводний човен зможе здійснити запуск однієї неозброєної ракети з відстані 90 км від східного узбережжя США.
Ракета має подолати близько 6 тисяч км, перш ніж впасти в океан між Бразилією і Західною Африкою.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ отримала від росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" безплатно. Тобто, Білорусь оплатила рф за ядерні ракети за рахунок інших фінансових ресурсів, які республіка надає партнеру-агресору.
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Про це пише The Sun.
Прогнозується, що підводний човен зможе здійснити запуск однієї неозброєної ракети з відстані 90 км від східного узбережжя США.
Ракета має подолати близько 6 тисяч км, перш ніж впасти в океан між Бразилією і Західною Африкою.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ отримала від росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" безплатно. Тобто, Білорусь оплатила рф за ядерні ракети за рахунок інших фінансових ресурсів, які республіка надає партнеру-агресору.
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