У центрі Дія.Бізнес у Луцьку навчатимуть побудові стратегій управління бізнесом





Якщо ні, то вам варто навчатися цьому вже зараз та взяти участь у практикумі «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» для малих та середніх підприємців від

Мета практикуму — надання практичних знань та навичок у застосуванні інструментів бізнес-моделювання, розробки бізнес-стратегії, формування та підсилення компетенцій по роботі з бізнес-моделями та бізнес-стратегіями.



Дата і час: 15-16 лютого 2024

Де: м. Луцьк, Богдана Хмельницького 26, 4 поверх

Формат тренінгу: офлайн

Тривалість: 2 дні (8 годин\в день)

10:00-19:00 (13:00-14:00 обідня перерва)

Вартість: 800 грн (*при відборі на третьому етапі)

Кількість місць: 15-20 учасників



Володимир Воробей — засновник та керуючий директор агенції економічного розвитку PPV, бізнес-консультант, сертифікований тренер програми Creative Enterprise Programme (British Council, реалізовано 7 програм Creative Enterprise для підприємців), консультант програми House of Europe – Creative Business Survival Kit, співавтор та тренер програми «Фінанси креативу» (УКФ, 2021), тренер модулів з бізнес-стратегії та бізнес-моделювання програми Школа бізнесу Нова Пошта (2017 иа 2018 роки) та навчальних програм Центрів інформації підтримки бізнесу.



У тренінгу можуть взяти участь:

— Представники малого чи середнього бізнесу із штатом — 5-10 працівників.

— Посада: власник бізнесу, топ-менеджер.



Відбір учасників проводиться у 3 етапи:

1. Реєстрація на сайті центру

2. Розширена анкета, яку всі зареєстровані отримають на email. Якщо дані з анкети будуть відповідати вказаним критеріям (розмір бізнесу та рівень посади) — учасник проходить до наступного етапу відбору.

3. Телефонне інтервʼю для оцінки мотивації та зацікавленості у тематиці тренінгу.

Очікувані результати практикуму: учасники навчаться розуміти свою бізнес- модель, звʼязок бізнес-моделі та стратегії, опанують інструменти бізнес-моделювання та побудови бізнес-стратегії, розроблять стратегію на 2024р.

Роздаткові матеріали: учасники отримають посилання на корисні матеріали, шаблони, ресурси та ін.

Розподіл матеріалу: 40% - теорія, 60% - практика.



Програма дводенного практикуму:



День 1



1. Бізнес-діагностика

• Вступ, презентація тренінгу (цілі, очікування учасників).

• Стадії розвитку бізнесу. Діагностика бізнесу.

• Презентація учасниками своїх бізнесів.



2. Бізнес-моделювання

• Ефективні бізнес-моделі.

• Інструменти бізнес-моделювання.

• Практична робота над бізнес-моделями учасників.

• Оцінка придатності бізнес-моделей до масштабування.



День 2



3. Бізнес-стратегія

• Стратегічне управління бізнесом: ринки та конкуренція: оцінка бізнесу.

• Типи бізнес-стратегій: продуктові, ринкові, розвитку здатностей.

• Процес розробки стратегії – від візії до плану дій. Стратегії у воєнний час.

• Практична робота – розробка учасниками бізнес-стратегії на 2024р.



Практикум для малих та середніх підприємців (МСП) «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» організував центр Дія.Бізнес у Луцьку за сприяння громадської платформи «Алгоритм дій» у партнерстві з агенцію економічного розвитку PPV.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чи розумієте ви свою бізнес-модель? Готові розробити ефективну стратегію управління бізнесом на 2024 рік?Якщо ні, то вам варто навчатися цьому вже зараз та взяти участь у практикумідля малих та середніх підприємців від агенції економічного розвитку PPV — надання практичних знань та навичок у застосуванні інструментів бізнес-моделювання, розробки бізнес-стратегії, формування та підсилення компетенцій по роботі з бізнес-моделями та бізнес-стратегіями.15-16 лютого 2024м. Луцьк, Богдана Хмельницького 26, 4 поверхофлайн2 дні (8 годин\в день)10:00-19:00 (13:00-14:00 обідня перерва)800 грн (*при відборі на третьому етапі)15-20 учасників Реєстрація за посиланням обов'язкова— засновник та керуючий директор агенції економічного розвитку PPV, бізнес-консультант, сертифікований тренер програми Creative Enterprise Programme (British Council, реалізовано 7 програм Creative Enterprise для підприємців), консультант програми House of Europe – Creative Business Survival Kit, співавтор та тренер програми «Фінанси креативу» (УКФ, 2021), тренер модулів з бізнес-стратегії та бізнес-моделювання програми Школа бізнесу Нова Пошта (2017 иа 2018 роки) та навчальних програм Центрів інформації підтримки бізнесу.— Представники малого чи середнього бізнесу із штатом — 5-10 працівників.— Посада: власник бізнесу, топ-менеджер.1. Реєстрація на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку 2. Розширена анкета, яку всі зареєстровані отримають на email. Якщо дані з анкети будуть відповідати вказаним критеріям (розмір бізнесу та рівень посади) — учасник проходить до наступного етапу відбору.3. Телефонне інтервʼю для оцінки мотивації та зацікавленості у тематиці тренінгу.учасники навчаться розуміти свою бізнес- модель, звʼязок бізнес-моделі та стратегії, опанують інструменти бізнес-моделювання та побудови бізнес-стратегії, розроблять стратегію на 2024р.учасники отримають посилання на корисні матеріали, шаблони, ресурси та ін.40% - теорія, 60% - практика.Програма дводенного практикуму:День 1• Вступ, презентація тренінгу (цілі, очікування учасників).• Стадії розвитку бізнесу. Діагностика бізнесу.• Презентація учасниками своїх бізнесів.• Ефективні бізнес-моделі.• Інструменти бізнес-моделювання.• Практична робота над бізнес-моделями учасників.• Оцінка придатності бізнес-моделей до масштабування.День 2• Стратегічне управління бізнесом: ринки та конкуренція: оцінка бізнесу.• Типи бізнес-стратегій: продуктові, ринкові, розвитку здатностей.• Процес розробки стратегії – від візії до плану дій. Стратегії у воєнний час.• Практична робота – розробка учасниками бізнес-стратегії на 2024р.Практикум для малих та середніх підприємців (МСП) «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» організував центр Дія.Бізнес у Луцьку за сприяння громадської платформи «Алгоритм дій» у партнерстві з агенцію економічного розвитку PPV.

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