Путін заявив про намір інтегрувати окуповані українські території впродовж шести років, – ISW

володимир путін наголосив на планах інтегрувати окуповані території України до складу рф упродовж наступних шести років, що вказує на довгостроковість його намірів.



Як передає



Путін заявив, що росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року.



Це свідчить про те, що росія розпочинає реалізацію довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок, йдеться у звіті ISW.



Окрім цього, путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти рф налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.



Раніше ISW писав, що президент рф володимир путін посилив свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні, виступивши із черговою заявою 31 січня про створення нібито «демілітаризованої зони».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент росіїнаголосив на планах інтегрувати окуповані території України до складу рф упродовж наступних шести років, що вказує на довгостроковість його намірів.Як передає Укрінформ , про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).Путін заявив, що росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року.Це свідчить про те, що росія розпочинає реалізацію довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок, йдеться у звіті ISW.Окрім цього, путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти рф налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.Раніше ISW писав, що президент рф володимир путін посилив свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні, виступивши із черговою заявою 31 січня про створення нібито «демілітаризованої зони».

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