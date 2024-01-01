Путін заявив про намір інтегрувати окуповані українські території впродовж шести років, – ISW
Сьогодні, 10:50
Президент росії володимир путін наголосив на планах інтегрувати окуповані території України до складу рф упродовж наступних шести років, що вказує на довгостроковість його намірів.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Путін заявив, що росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року.
Це свідчить про те, що росія розпочинає реалізацію довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок, йдеться у звіті ISW.
Окрім цього, путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти рф налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.
Раніше ISW писав, що президент рф володимир путін посилив свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні, виступивши із черговою заявою 31 січня про створення нібито «демілітаризованої зони».
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Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Путін заявив, що росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року.
Це свідчить про те, що росія розпочинає реалізацію довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок, йдеться у звіті ISW.
Окрім цього, путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти рф налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.
Раніше ISW писав, що президент рф володимир путін посилив свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні, виступивши із черговою заявою 31 січня про створення нібито «демілітаризованої зони».
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