2 500 доларів – за виїзд за кордон: на Волині судять жителя Київщини, який переправляв ухилянтів

2 500 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон – на Волині судять жителя Київщини, який сприяв ухилянтам у втечі з України.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем міста Ірпінь Київської області організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.За даними слідства, чоловік за грошову винагороду у 2500 доларів США у січні-лютому 2023 року забезпечив внесення відомостей про двох військовозобов'язаних чоловіків – 38-річного жителя Полтавщини та 31-річного жителя Харківщини – до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.Окрім того, він надав їм автомобілі для виїзду у країни Євросоюзу.Під час перетину кордону у міжнародних пунктах пропуску «Устилуг-Зосін» та «Угринів-Долгобичув» псевдоводіїв викрили працівники Державної прикордонної служби України.