2 500 доларів – за виїзд за кордон: на Волині судять жителя Київщини, який переправляв ухилянтів
Сьогодні, 11:05
2 500 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон – на Волині судять жителя Київщини, який сприяв ухилянтам у втечі з України.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем міста Ірпінь Київської області організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.
За даними слідства, чоловік за грошову винагороду у 2500 доларів США у січні-лютому 2023 року забезпечив внесення відомостей про двох військовозобов'язаних чоловіків – 38-річного жителя Полтавщини та 31-річного жителя Харківщини – до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.
Окрім того, він надав їм автомобілі для виїзду у країни Євросоюзу.
Під час перетину кордону у міжнародних пунктах пропуску «Устилуг-Зосін» та «Угринів-Долгобичув» псевдоводіїв викрили працівники Державної прикордонної служби України.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем міста Ірпінь Київської області організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів.
За даними слідства, чоловік за грошову винагороду у 2500 доларів США у січні-лютому 2023 року забезпечив внесення відомостей про двох військовозобов'язаних чоловіків – 38-річного жителя Полтавщини та 31-річного жителя Харківщини – до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.
Окрім того, він надав їм автомобілі для виїзду у країни Євросоюзу.
Під час перетину кордону у міжнародних пунктах пропуску «Устилуг-Зосін» та «Угринів-Долгобичув» псевдоводіїв викрили працівники Державної прикордонної служби України.
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