Поліція затримала двох злодіїв, які промишляли в Луцькому районі
Сьогодні, 11:36
Ківерцівські поліцейські на Волині протягом доби викрили двох громадян, причетних до крадіжок.
Одна крадіжка зареєстрована у Ківерцях, інша – у районі, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області
Учора, 1 лютого, до поліції із заявою звернувся 47-річний житель району. Чоловік повідомив, що напередодні невідомий, пошкодивши вікно проник у його будинок та викрав DVD-програвач, сабвуфер із двома колонками, тример та мобільний телефон із зарядкою.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв мешканець сусіднього села. Викрадене вилучили.
Цього ж дня, з аналогічною заявою звернувся 33-річний ківерчанин. У нього з приміщення літньої кухні викрали перфоратор та електродриль.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 51-річний лучанин. Викрадений інструмент вилучили.
За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Одна крадіжка зареєстрована у Ківерцях, інша – у районі, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області
Учора, 1 лютого, до поліції із заявою звернувся 47-річний житель району. Чоловік повідомив, що напередодні невідомий, пошкодивши вікно проник у його будинок та викрав DVD-програвач, сабвуфер із двома колонками, тример та мобільний телефон із зарядкою.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв мешканець сусіднього села. Викрадене вилучили.
Цього ж дня, з аналогічною заявою звернувся 33-річний ківерчанин. У нього з приміщення літньої кухні викрали перфоратор та електродриль.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 51-річний лучанин. Викрадений інструмент вилучили.
За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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