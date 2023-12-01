Поліція затримала двох злодіїв, які промишляли в Луцькому районі

Поліція затримала двох злодіїв, які промишляли в Луцькому районі
Ківерцівські поліцейські на Волині протягом доби викрили двох громадян, причетних до крадіжок.

Одна крадіжка зареєстрована у Ківерцях, інша – у районі, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області

Учора, 1 лютого, до поліції із заявою звернувся 47-річний житель району. Чоловік повідомив, що напередодні невідомий, пошкодивши вікно проник у його будинок та викрав DVD-програвач, сабвуфер із двома колонками, тример та мобільний телефон із зарядкою.

Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв мешканець сусіднього села. Викрадене вилучили.

Цього ж дня, з аналогічною заявою звернувся 33-річний ківерчанин. У нього з приміщення літньої кухні викрали перфоратор та електродриль.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 51-річний лучанин. Викрадений інструмент вилучили.

За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

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Теги: злодій, Волинь
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