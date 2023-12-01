Поліція затримала двох злодіїв, які промишляли в Луцькому районі

Ківерцівські поліцейські на Волині протягом доби викрили двох громадян,Одна крадіжка зареєстрована у Ківерцях, інша – у районі, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської областіУчора, 1 лютого, до поліції із заявою звернувся 47-річний житель району. Чоловік повідомив, що напередодні невідомий, пошкодивши вікно проник у його будинок та викрав DVD-програвач, сабвуфер із двома колонками, тример та мобільний телефон із зарядкою.Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв мешканець сусіднього села. Викрадене вилучили.Цього ж дня, з аналогічною заявою звернувся 33-річний ківерчанин. У нього з приміщення літньої кухні викрали перфоратор та електродриль.Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 51-річний лучанин. Викрадений інструмент вилучили.За цими фактами триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.