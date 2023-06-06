На Волині 40-річний чоловік обікрав місцеву підприємницю
Сьогодні, 12:22
У Ковелі поліцейські затримали зловмисника, який обікрав підприємницю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У понеділок, 29 січня, до поліції звернулася 38-річна ковельчанка, підприємниця. Жінка повідомила, що з її робочого контейнера невідомий викрав понад 11 тис. грн.
Оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 40-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину. Викрадені гроші вилучили.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У понеділок, 29 січня, до поліції звернулася 38-річна ковельчанка, підприємниця. Жінка повідомила, що з її робочого контейнера невідомий викрав понад 11 тис. грн.
Оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 40-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину. Викрадені гроші вилучили.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
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