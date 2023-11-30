У Луцьку на території храму Всіх Святих Землі Волинської чистять подушки та перини, - депутат
Сьогодні, 12:39
Депутати Луцької міської ради не проголосували за припинення права постійного користування земельною ділянкою на проспекті Соборності у Луцьку релігійній громаді Всіх Святих Землі Волинської УПЦ (Московського патріархату). Але вирішили звернутися до головного управління держгеокадастру про факт нецільового використання земельної ділянки. У разі підтвердження нецільового використання - міська рада звернеться до суду.
Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради у середу, 31 січня.
Заступниця міського голови Ірина Чебелюк наголосила, що просто припинити право користування земельною ділянкою релігійній громаді призведе до того, що це рішення легко скасується в суді.
"Невже ми всі маємо недовіру до департаменту муніципальної варти, який встановив факт розташування тимчасових споруд, в тому числі чистки пір'я, подушок на території храму. Там не про свічки чи хрестики мова, а про подушки, перини...", - сказав депутат міської ради Михайло Щур.
Рішення про звернення до геокадастру для перевірки храму на цільове використання земельної ділянки підтримали 29 депутатів.
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Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради у середу, 31 січня.
Заступниця міського голови Ірина Чебелюк наголосила, що просто припинити право користування земельною ділянкою релігійній громаді призведе до того, що це рішення легко скасується в суді.
"Невже ми всі маємо недовіру до департаменту муніципальної варти, який встановив факт розташування тимчасових споруд, в тому числі чистки пір'я, подушок на території храму. Там не про свічки чи хрестики мова, а про подушки, перини...", - сказав депутат міської ради Михайло Щур.
Рішення про звернення до геокадастру для перевірки храму на цільове використання земельної ділянки підтримали 29 депутатів.
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