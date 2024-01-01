Воїн з Волині Володимир Фесик отримав нагороду міністра оборони України

Володимир Фесик із Любешова.



Про це пише видання



"Він у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист України. А з травня 2022 року поповнив ряди 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого і з літа того ж року перебуває на самому фронті. Зокрема, тривалий час боронить Україну на Куп’янському напрямку. Двічі під час виконання бойових завдань отримував поранення", - йдеться в повідомленні.



Головний сержант взводу Володимир Фесик сумлінно виконує свої обов’язки, разом із побратимами наближає таку омріяну всіма Перемогу. Тож за свою службу дещо раніше отримав відзнаку командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



А нещодавно удостоєний ще однієї нагороди – відзнаки міністра оборони України «За зразкову службу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нагороду міністра оборони України отримавіз Любешова.Про це пише видання "Нове життя" "Він у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист України. А з травня 2022 року поповнив ряди 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого і з літа того ж року перебуває на самому фронті. Зокрема, тривалий час боронить Україну на Куп’янському напрямку. Двічі під час виконання бойових завдань отримував поранення", - йдеться в повідомленні.Головний сержант взводу Володимир Фесик сумлінно виконує свої обов’язки, разом із побратимами наближає таку омріяну всіма Перемогу. Тож за свою службу дещо раніше отримав відзнаку командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.А нещодавно удостоєний ще однієї нагороди – відзнаки міністра оборони України «За зразкову службу».

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