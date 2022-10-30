Експоліцейський отримав довічне, бо здавав фсб позиції ЗСУ на Харківщині

Експоліцейський отримав довічне, бо здавав фсб позиції ЗСУ на Харківщині
До довічного увʼязнення засуджено експоліцейського, який передавав фсб рф дані про дислокацію ЗСУ та правоохоронних органів на Харківщині.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав колишнього поліцейського винним у державній зраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому призначено максимально можливе покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Це перший вирок у Харківській області, в якому правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення.

Прокурори довели, що на початку повномасштабного вторгнення рф з оперуповноваженим ГУНП в Харківській області звʼязався його брат – працівник фсб рф у бєлгородській області.

Родич поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.
Експоліцейський отримав довічне, бо здавав фсб позиції ЗСУ на Харківщині

Засуджений, використовуючи свої професійні навички, приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями та направляв брату з фсб через Telegram. Серед будівель, які сфотографував поліцейський, були торгівельний центр у Харкові та обласне управління СБУ.

У травні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка у Харківському районі. В його службовій машині виявили незареєстровану зброю, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН.

Засудженого було звільнено з Національної поліції України.

Досудове розслідування – ДБР, оперативний супровід – СБУ.

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Теги: зрадники, поліція
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