Експоліцейський отримав довічне, бо здавав фсб позиції ЗСУ на Харківщині

До довічного увʼязнення засуджено експоліцейського, який передавав фсб рф дані про дислокацію ЗСУ та правоохоронних органів на Харківщині.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав колишнього поліцейського виннимта зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).Йому призначено максимально можливе покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Це перший вирок у Харківській області, в якому правоохоронця засуджено до довічного увʼязнення.Прокурори довели, що на початку повномасштабного вторгнення рф з оперуповноваженим ГУНП в Харківській області звʼязався його брат – працівник фсб рф у бєлгородській області.Родич поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місця знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки.Засуджений, використовуючи свої професійні навички, приховано фотографував обʼєкти з геолокаціями та направляв брату з фсб через Telegram. Серед будівель, які сфотографував поліцейський, були торгівельний центр у Харкові та обласне управління СБУ.У травні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка у Харківському районі. В його службовій машині виявили незареєстровану зброю, серед якої осколкові гранати Ф1 та РГН.Засудженого було звільнено з Національної поліції України.Досудове розслідування – ДБР, оперативний супровід – СБУ.