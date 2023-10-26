На Волині у квартирі виявили тіло жінки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У Володимирі рятувальники 7-ї ДПРЧ міста Володимир за допомогою спеціального інструменту провели відкривання дверей, де за зачиненими дверима знаходилась літня жінка, яка тривалий час не виходила на зв'язок. На місці події виявлено тіло жінки без ознак життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди та двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У Володимирі рятувальники 7-ї ДПРЧ міста Володимир за допомогою спеціального інструменту провели відкривання дверей, де за зачиненими дверима знаходилась літня жінка, яка тривалий час не виходила на зв'язок. На місці події виявлено тіло жінки без ознак життя.

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