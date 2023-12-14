У Луцьку 44-річний чоловік викрадав деталі з автівок
Сьогодні, 11:15
Луцькі оперативники викрили серійного викрадача автомобільних аксесуарів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Днями до поліції почали надходити повідомлення від мешканців спальних районів міста про викрадення ковпаків з їхніх автомобілів. Правоохоронці зареєстрували відомості та розпочали перевірку.
Вже за короткий проміжок часу поліцейські зʼясували, що до скоєння крадіжок може бути причетний 44-річний ковельчанин, який приїжджав у Луцьк на такий незаконний промисел. Під час перевірки ймовірного зловмисника у його авто виявлено і викрадені деталі, їх вилучили. Наразі відомо про шість фактів злочину, скоєних ним.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання крадію запобіжного заходу. Поліцейські також перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. Триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Днями до поліції почали надходити повідомлення від мешканців спальних районів міста про викрадення ковпаків з їхніх автомобілів. Правоохоронці зареєстрували відомості та розпочали перевірку.
Вже за короткий проміжок часу поліцейські зʼясували, що до скоєння крадіжок може бути причетний 44-річний ковельчанин, який приїжджав у Луцьк на такий незаконний промисел. Під час перевірки ймовірного зловмисника у його авто виявлено і викрадені деталі, їх вилучили. Наразі відомо про шість фактів злочину, скоєних ним.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання крадію запобіжного заходу. Поліцейські також перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. Триває розслідування.
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