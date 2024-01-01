Отримав п'ять кульових поранень та врятував двох побратимів: воїну з Волині потрібна допомога на лікування

Олександр Коваленко з Волині 13 січня отримав п'ять кульових поранень під час безпосередньої участі у бойових діях поблизу міста Соледар Бахмутського району. Захисник потребує фінансової підтримки на лікування.



Про це Василь Камінський.



"Воїн перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні анестезіологічної та інтенсивної терапії ВП (лікарня Святого Луки) територіальне медичне об'єднання м. Львова з 15 січня 2024 року по теперішній час", - йдеться в повідомленні.



Солдат - з міста Ковеля. Привезли з 30 з-під Бахмута. Під час виконання бойового завдання отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів.



"Терміновий збір - 270 тисяч. Зібрані - 95 тисяч. Просимо усіх небайдужих людей допомоги", - рідні та побратими просять підтримати збір коштів на лікування захисника.



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