Отримав п'ять кульових поранень та врятував двох побратимів: воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 11:00
Олександр Коваленко з Волині 13 січня отримав п'ять кульових поранень під час безпосередньої участі у бойових діях поблизу міста Соледар Бахмутського району. Захисник потребує фінансової підтримки на лікування.
Про це повідомляє голова Старовижівської громади Василь Камінський.
"Воїн перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні анестезіологічної та інтенсивної терапії ВП (лікарня Святого Луки) територіальне медичне об'єднання м. Львова з 15 січня 2024 року по теперішній час", - йдеться в повідомленні.
Солдат - з міста Ковеля. Привезли з 30 з-під Бахмута. Під час виконання бойового завдання отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів.
"Терміновий збір - 270 тисяч. Зібрані - 95 тисяч. Просимо усіх небайдужих людей допомоги", - рідні та побратими просять підтримати збір коштів на лікування захисника.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
5355 1611 6144 0219
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Старовижівської громади Василь Камінський.
"Воїн перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні анестезіологічної та інтенсивної терапії ВП (лікарня Святого Луки) територіальне медичне об'єднання м. Львова з 15 січня 2024 року по теперішній час", - йдеться в повідомленні.
Солдат - з міста Ковеля. Привезли з 30 з-під Бахмута. Під час виконання бойового завдання отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів.
"Терміновий збір - 270 тисяч. Зібрані - 95 тисяч. Просимо усіх небайдужих людей допомоги", - рідні та побратими просять підтримати збір коштів на лікування захисника.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
5355 1611 6144 0219
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинян закликають віддати останню шану Герою Вячеславу Жданюку
Сьогодні, 11:17
У Луцьку 44-річний чоловік викрадав деталі з автівок
Сьогодні, 11:15
Отримав п'ять кульових поранень та врятував двох побратимів: воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 11:00
За волю України віддали своє життя двоє Героїв з Волині Олександр Карабін та Володимир Кузьменко
Сьогодні, 10:16