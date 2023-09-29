До 25 гривень за кілограм: чому на Волині зросла ціна на картоплю. ВІДЕО





Чому виросла ціна і як її формують



Що кажуть продавці і фермери



Волинянка Ірина Сива говорить: продає картоплю, яку виростила сама. Щороку жінка зменшує насадження через збитковість. Сьогодні продає по 17 гривень за кілограм.



"Раз в 5 років вдається нормальна ціна і можна щось заробити, відбити те, що вложено в той город. Може і завелика вже ціна, але цього року вона не вродила і менше посадили. Хто садив 10 ГА, посадив гектар", — каже Ірина Сива і додає: наступного року садити картоплю вже не планує.



Як розповів голова асоціації фермерів Волині Руслан Хомич, торік особисті селянські господарства та крупні фермери зменшили насадження картоплі через низьку закупівельну ціну в попередні роки.



"Люди садили її, скільки могли, минулого року її була велика кількість. Селяни що робили? Вони просто закопали картоплю. І люди обпікшись, перестали садити. Сказали, що за гривню-дві її ніхто не буде садити і це правильно. Люди не посадили, значить утворилась величезна яма", — сказав фермер.



Як формується ціна на картоплю



Зі слів заступника начальника управління економічного розвитку облдержадміністрації Андрія Ткачука, ціна на картоплю формується від собівартості виробництва, але також на вартість впливає низка інших факторів.



"Є ще сезонні фактори і кількість картоплі, яку посадили. Відповідно та картопля, яку зберігають у сховищах, до зимових свят і після них відбувається зростання вартості, яке пов’язано з тим, що закладають ціну стосовно зберігання картоплі", — додав Андрій Ткачук.



Торік на Волині засадили картоплею 84 тисячі гектарів землі та зібрали понад мільйон тонн врожаю, розповів Суспільному керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках та селянських ярмарках у Луцьку зросла ціна на картоплю. Станом на січень вартість кілограма бульби коливається від 17 до 25 гривень.Чому виросла ціна і як її формують Суспільне розпитало в аграріїв і продавців.Волинянкаговорить: продає картоплю, яку виростила сама. Щороку жінка зменшує насадження через збитковість. Сьогодні продає по 17 гривень за кілограм."Раз в 5 років вдається нормальна ціна і можна щось заробити, відбити те, що вложено в той город. Може і завелика вже ціна, але цього року вона не вродила і менше посадили. Хто садив 10 ГА, посадив гектар", — каже Ірина Сива і додає: наступного року садити картоплю вже не планує.Як розповів голова асоціації фермерів Волині, торік особисті селянські господарства та крупні фермери зменшили насадження картоплі через низьку закупівельну ціну в попередні роки."Люди садили її, скільки могли, минулого року її була велика кількість. Селяни що робили? Вони просто закопали картоплю. І люди обпікшись, перестали садити. Сказали, що за гривню-дві її ніхто не буде садити і це правильно. Люди не посадили, значить утворилась величезна яма", — сказав фермер.Зі слів заступника начальника управління економічного розвитку облдержадміністрації, ціна на картоплю формується від собівартості виробництва, але також на вартість впливає низка інших факторів."Є ще сезонні фактори і кількість картоплі, яку посадили. Відповідно та картопля, яку зберігають у сховищах, до зимових свят і після них відбувається зростання вартості, яке пов’язано з тим, що закладають ціну стосовно зберігання картоплі", — додав Андрій Ткачук.Торік на Волині засадили картоплею 84 тисячі гектарів землі та зібрали понад мільйон тонн врожаю, розповів Суспільному керівника обласного управління агропромислового розвитку

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