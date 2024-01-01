За волю України віддали своє життя двоє Героїв з Волині Олександр Карабін та Володимир Кузьменко

За волю України віддали своє життя двоє Героїв з Волині Олександр Карабін та Володимир Кузьменко
Війна забрала життя двох Героїв з Волині Олександра Карабіна та Володимира Кузьменка.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"26 вересня 2023 року в Запорізькій області загинув Герой Олександр Карабін, 1990 року народження. Житель Нововолинська. Вважався безвісти зниклим, але експертиза підтвердила загибель.

27 січня 2024 року в госпіталі міста Суми зупинилося серце Захисника Володимира Кузьменка, 1994 року народження. Жителя міста Володимир. За бажанням сім’ї та побратимів чин погребіння буде звершено в Нововолинську.

Висловлюю найщиріші співчуття сім’ям. Вічна пам’ять Героям!

Інформація про похорон.

Четвер, 1 лютого, об 11:30 коридором пошани біля моргу Нововолинська зустрічаємо тіло Олександра Карабіна.

О 12:00 розпочнеться панахида й прощання з обома Героями у Свято-Духівському соборі.

Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
За волю України віддали своє життя двоє Героїв з Волині Олександр Карабін та Володимир Кузьменко

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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