За волю України віддали своє життя двоє Героїв з Волині Олександр Карабін та Володимир Кузьменко

Олександра Карабіна та Володимира Кузьменка.



Про це Борис Карпус.



"26 вересня 2023 року в Запорізькій області загинув Герой Олександр Карабін, 1990 року народження. Житель Нововолинська. Вважався безвісти зниклим, але експертиза підтвердила загибель.



27 січня 2024 року в госпіталі міста Суми зупинилося серце Захисника Володимира Кузьменка, 1994 року народження. Жителя міста Володимир. За бажанням сім’ї та побратимів чин погребіння буде звершено в Нововолинську.



Висловлюю найщиріші співчуття сім’ям. Вічна пам’ять Героям!



Інформація про похорон.



Четвер, 1 лютого, об 11:30 коридором пошани біля моргу Нововолинська зустрічаємо тіло Олександра Карабіна.



О 12:00 розпочнеться панахида й прощання з обома Героями у Свято-Духівському соборі.



Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя двох Героїв з ВолинітаПро це повідомив міський голова Нововолинська"26 вересня 2023 року в Запорізькій області загинув Герой Олександр Карабін, 1990 року народження. Житель Нововолинська. Вважався безвісти зниклим, але експертиза підтвердила загибель.27 січня 2024 року в госпіталі міста Суми зупинилося серце Захисника Володимира Кузьменка, 1994 року народження. Жителя міста Володимир. За бажанням сім’ї та побратимів чин погребіння буде звершено в Нововолинську.Висловлюю найщиріші співчуття сім’ям. Вічна пам’ять Героям!Четвер, 1 лютого, об 11:30 коридором пошани біля моргу Нововолинська зустрічаємо тіло Олександра Карабіна.О 12:00 розпочнеться панахида й прощання з обома Героями у Свято-Духівському соборі.Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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