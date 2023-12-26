Арешт рахунків ухилянтів, заборона на право керування ТЗ та на виїзд за межі України, – новий проект Кабміну
Сьогодні, 09:50
Уряд пропонує народним депутатам внести відповідні зміни до Закону "Про виконавче провадження".
Про це пише LB.ua.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку:
– рішення суду щодо тимчасово обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України,
– рішення суду щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами,
– рішення суду про накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.
Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:
– підкликання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) призовником, військовозобов’язаним, резервістом;
– припинення або завершення строку мобілізації (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону).
Також у законопроєкті:
Урядовий проєкт пропонує відповідні зміни обмеження прав і свобод громадян та прав в умовах воєнного стану.
Кабмін запропонував Верховній Раді оновлені зміни щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
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Про це пише LB.ua.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку:
– рішення суду щодо тимчасово обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України,
– рішення суду щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами,
– рішення суду про накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.
Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:
– підкликання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) призовником, військовозобов’язаним, резервістом;
– припинення або завершення строку мобілізації (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону).
Також у законопроєкті:
Урядовий проєкт пропонує відповідні зміни обмеження прав і свобод громадян та прав в умовах воєнного стану.
Кабмін запропонував Верховній Раді оновлені зміни щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
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Коментарі 1
І чим цей законопроект відрізняється від попереднього,та кардинально нічим.Товчуть воду в ступі,а кращі сини і дочки гинуть щодня.Наболіло і хочеться просто .....
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