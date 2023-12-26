Арешт рахунків ухилянтів, заборона на право керування ТЗ та на виїзд за межі України, – новий проект Кабміну





Про це пише



Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку:



– рішення суду щодо тимчасово обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України,



– рішення суду щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами,



– рішення суду про накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.



Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:



– підкликання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) призовником, військовозобов’язаним, резервістом;



– припинення або завершення строку мобілізації (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону).



Також у законопроєкті:



Урядовий проєкт пропонує відповідні зміни обмеження прав і свобод громадян та прав в умовах воєнного стану.



Кабмін запропонував Верховній Раді оновлені зміни щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд пропонує народним депутатам внести відповідні зміни до Закону "Про виконавче провадження".Про це пише LB.ua – рішення суду щодо тимчасово обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України,– рішення суду щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами,– рішення суду про накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.– підкликання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) призовником, військовозобов’язаним, резервістом;– припинення або завершення строку мобілізації (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону).Урядовий проєкт пропонує відповідні зміни обмеження прав і свобод громадян та прав в умовах воєнного стану.Кабмін запропонував Верховній Раді

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