Українські воїни протягом доби відбили 26 атак окупантів в районі Авдіївки, – Генштаб

Українські воїни протягом доби відбили 26 атак окупантів в районі Авдіївки, – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом ворог завдав дев'яти ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної обороною України знищено 14 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Попівка Сумської області; Устинівка Харківської області; Новоєгорівка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Кліщіївка, Костянтинівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбили п'ять атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак окупантів у районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев'яти артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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