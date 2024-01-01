Росія вночі запустила по Україні 20 «шахедів» та три ракети
Сьогодні, 09:05
У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., Чауда та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької обл. – рф.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
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