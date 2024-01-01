Курс валют у Луцьку 31 січня

Курс валют у Луцьку 31 січня
31 січня готівковий курс долара становить 38.12, продають його за 38.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.50, а продають за 41.95.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.42, а продають за 9.60.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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