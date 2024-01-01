Захисники знищили ще майже 1100 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 385230 (+1090),



– танків ‒ 6310 (+10),



– бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32),



– артилерійських систем – 9195 (+51),



– РСЗВ – 974 (+2),



– засоби ППО ‒ 663 (+0),



– літаків – 332 (+0),



– гелікоптерів – 324 (+0),



– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),



– крилаті ракети ‒ 1846 (+0),



– кораблі/катери ‒ 23 (+0),



– підводні човни ‒1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40),



– спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 385230 вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:– особового складу ‒ близько 385230 (+1090),– танків ‒ 6310 (+10),– бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32),– артилерійських систем – 9195 (+51),– РСЗВ – 974 (+2),– засоби ППО ‒ 663 (+0),– літаків – 332 (+0),– гелікоптерів – 324 (+0),– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),– крилаті ракети ‒ 1846 (+0),– кораблі/катери ‒ 23 (+0),– підводні човни ‒1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40),– спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію