Захисники знищили ще майже 1100 окупантів

Захисники знищили ще майже 1100 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 385230 вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 385230 (+1090),

– танків ‒ 6310 (+10),

– бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32),

– артилерійських систем – 9195 (+51),

– РСЗВ – 974 (+2),

– засоби ППО ‒ 663 (+0),

– літаків – 332 (+0),

– гелікоптерів – 324 (+0),

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),

– крилаті ракети ‒ 1846 (+0),

– кораблі/катери ‒ 23 (+0),

– підводні човни ‒1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40),

– спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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