Захисники знищили ще майже 1100 окупантів
Сьогодні, 09:41
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 385230 вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 385230 (+1090),
– танків ‒ 6310 (+10),
– бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32),
– артилерійських систем – 9195 (+51),
– РСЗВ – 974 (+2),
– засоби ППО ‒ 663 (+0),
– літаків – 332 (+0),
– гелікоптерів – 324 (+0),
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
– крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
– кораблі/катери ‒ 23 (+0),
– підводні човни ‒1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40),
– спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 385230 (+1090),
– танків ‒ 6310 (+10),
– бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32),
– артилерійських систем – 9195 (+51),
– РСЗВ – 974 (+2),
– засоби ППО ‒ 663 (+0),
– літаків – 332 (+0),
– гелікоптерів – 324 (+0),
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
– крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
– кораблі/катери ‒ 23 (+0),
– підводні човни ‒1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40),
– спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).
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