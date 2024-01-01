У жовтні рідні втратили зв’язок із бійцем: на війні загинув Герой з Волині Петро Янкевич

Петро Янкевич.



Про це Ігор Пальонка.



"З сумом повідомляю про смерть іще одного захисника – жителя села Новосілки, Янкевича Петра Анатолійовича, 1974 року народження.



Його доля була невідомою з 8 жовтня 2023 року, відколи рідні втратили зв’язок із бійцем.



Щирі співчуття цивільній дружині, дітям, усім рідним та близьким Петра Янкевича. Вічна пам’ять та слава захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день, час та місце прощання із військовослужбовцем повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув волинянинПро це повідомив міський голова Володимира"З сумом повідомляю про смерть іще одного захисника – жителя села Новосілки, Янкевича Петра Анатолійовича, 1974 року народження.Його доля була невідомою з 8 жовтня 2023 року, відколи рідні втратили зв’язок із бійцем.Щирі співчуття цивільній дружині, дітям, усім рідним та близьким Петра Янкевича. Вічна пам’ять та слава захиснику!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день, час та місце прощання із військовослужбовцем повідомлять згодом.

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