У жовтні рідні втратили зв’язок із бійцем: на війні загинув Герой з Волині Петро Янкевич

У жовтні рідні втратили зв’язок із бійцем: на війні загинув Герой з Волині Петро Янкевич
На війні загинув волинянин Петро Янкевич.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"З сумом повідомляю про смерть іще одного захисника – жителя села Новосілки, Янкевича Петра Анатолійовича, 1974 року народження.

Його доля була невідомою з 8 жовтня 2023 року, відколи рідні втратили зв’язок із бійцем.

Щирі співчуття цивільній дружині, дітям, усім рідним та близьким Петра Янкевича. Вічна пам’ять та слава захиснику!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день, час та місце прощання із військовослужбовцем повідомлять згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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