Експерт розповів, що буде з доларом найближчими днями





При чому, нерівномірної: зниження в купівлі та зростання в продажу. За прогнозами, в банках курс очікується на рівні від 37,3 до 38,8 грн. Увечері ж 30 січня долар купували у середньому по 37,8 грн., а продавали по 38,31 грн, - пише



Про можливі зміни повідомив фінансовий аналітик Олексій Козирев. Він зазначив: переписати курс можуть і в обмінниках.



Так, очікується, що вартість валюти в них перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,4 до 38,7 грн. Сьогодні ж увечері вони виставили її на середньому рівні 38,15/38,27 грн (купівля/продаж).



Курс готівкового долара в Україні

При цьому аналітик зазначив: більшість обмінників продовжать працювати у форматі "з обороту" зі спредом (різниця між найкращими цінами заявок на продаж і купівлю в один і той же час) в межах 20-30 копійок. Водночас, наголошується, в районах з низькою конкуренцією між обмінниками частина точок розширюватиме спред до 1 гривні.



НБУ знизив офіційний курс



Зі свого боку, Нацбанк визначив на 31 січня офіційний курс долара в 37,87 грн, що на 1 коп. нижче поточного.



Таким чином, порівняно з початком 2024 року, гривня зміцнилась щодо долара. 1 січня офіційний курс американської валюти складав 38 грн., тобто був на 13 коп. вище.



Яка ситуація на ринку



Загалом же, пояснив заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук, за режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. Ба більше, наголосив він, НБУ попереджав, що подібне може відбуватися.



"Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується. Як це, було, наприклад, у жовтні та першій половині листопада", – сказав Ніколайчук.



Чи повернуть фіксований курс



Водночас НБУ не повертатиме фіксований курс долара. Там зазначають, що від цієї практики відійшли свідомо, а всі коливання – як у бік здорожчання, так і здешевлення – є нормальним явищем за режиму гнучкості.



Ба більше, підкреслив Ніколайчук, НБУ попереджав, що таке може відбуватися."Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується. Як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада <2023 року>. ... Повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається", – сказав він.



При цьому він наголосив: від фіксованого курсу Нацбанк відійшов, коли було сформовано належні для цього передумови. А сам режим гнучкості курсу дозволяє йому забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Зокрема, збереження привабливості гривневих інструментів:



депозитів;

облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП).

"Поточна ситуація на валютному ринку не є неординарною. І точно не загрожує виконанню цього завдання", – запевнив Ніколайчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В експертному середовищі до кінця поточного робочого тижня (2 лютого) очікують досить помітної зміни курсу готівкового долара в банках.При чому, нерівномірної: зниження в купівлі та зростання в продажу. За прогнозами, в банках курс очікується на рівні від 37,3 до 38,8 грн. Увечері ж 30 січня долар купували у середньому по 37,8 грн., а продавали по 38,31 грн, - пише OBOZ.Ua. Про можливі зміни повідомив фінансовий аналітик. Він зазначив: переписати курс можуть і в обмінниках.Так, очікується, що вартість валюти в них перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,4 до 38,7 грн. Сьогодні ж увечері вони виставили її на середньому рівні 38,15/38,27 грн (купівля/продаж).При цьому аналітик зазначив: більшість обмінників продовжать працювати у форматі "з обороту" зі спредом (різниця між найкращими цінами заявок на продаж і купівлю в один і той же час) в межах 20-30 копійок. Водночас, наголошується, в районах з низькою конкуренцією між обмінниками частина точок розширюватиме спред до 1 гривні.Зі свого боку, Нацбанк визначив на 31 січня офіційний курс долара в 37,87 грн, що на 1 коп. нижче поточного.Таким чином, порівняно з початком 2024 року, гривня зміцнилась щодо долара. 1 січня офіційний курс американської валюти складав 38 грн., тобто був на 13 коп. вище.Загалом же, пояснив заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук, за режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. Ба більше, наголосив він, НБУ попереджав, що подібне може відбуватися."Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується. Як це, було, наприклад, у жовтні та першій половині листопада", – сказав Ніколайчук.Водночас НБУ не повертатиме фіксований курс долара. Там зазначають, що від цієї практики відійшли свідомо, а всі коливання – як у бік здорожчання, так і здешевлення – є нормальним явищем за режиму гнучкості.Ба більше, підкреслив Ніколайчук, НБУ попереджав, що таке може відбуватися."Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується. Як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада <2023 року>. ... Повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається", – сказав він.При цьому він наголосив: від фіксованого курсу Нацбанк відійшов, коли було сформовано належні для цього передумови. А сам режим гнучкості курсу дозволяє йому забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Зокрема, збереження привабливості гривневих інструментів:депозитів;облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП)."Поточна ситуація на валютному ринку не є неординарною. І точно не загрожує виконанню цього завдання", – запевнив Ніколайчук.

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