Блогерка з Луцька випустить пісню з відомою українською співачкою

Блогерка з Луцька випустить пісню з відомою українською співачкою
Блогерка з Луцька Аліна Жук, яка нещодавно випустила пісні "Волошковий цвіт" та "Ромашки сині", що стали популярними в соцмережах, записує нову роботу разом із Наталкою Карпою.

Про це співачка повідомила в інстаграмі.

Також до запису композиції долучився гурт "Колаба".

«Нарешті ми розвіртуалилися! Цю дівчину знала заочно, а тепер вже особисто. Для мене сьогодні це був сюрприз, цей хлопець мене не попередив. Я прийшла без мейкапу, у мене вчора був концерт.. Я приходжу на студію, забігаю, а тут сонечко. Таке позитивне! Ми сьогодні щось творили: шаманили, пробували», – розповіла Наталка Карпа.

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Теги: Волинь, Луцьк, творчість, музика, Аліна Жук, Наталка Карпа
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