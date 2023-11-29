Блогерка з Луцька випустить пісню з відомою українською співачкою
Сьогодні, 05:28
Блогерка з Луцька Аліна Жук, яка нещодавно випустила пісні "Волошковий цвіт" та "Ромашки сині", що стали популярними в соцмережах, записує нову роботу разом із Наталкою Карпою.
Про це співачка повідомила в інстаграмі.
Також до запису композиції долучився гурт "Колаба".
«Нарешті ми розвіртуалилися! Цю дівчину знала заочно, а тепер вже особисто. Для мене сьогодні це був сюрприз, цей хлопець мене не попередив. Я прийшла без мейкапу, у мене вчора був концерт.. Я приходжу на студію, забігаю, а тут сонечко. Таке позитивне! Ми сьогодні щось творили: шаманили, пробували», – розповіла Наталка Карпа.
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Про це співачка повідомила в інстаграмі.
Також до запису композиції долучився гурт "Колаба".
«Нарешті ми розвіртуалилися! Цю дівчину знала заочно, а тепер вже особисто. Для мене сьогодні це був сюрприз, цей хлопець мене не попередив. Я прийшла без мейкапу, у мене вчора був концерт.. Я приходжу на студію, забігаю, а тут сонечко. Таке позитивне! Ми сьогодні щось творили: шаманили, пробували», – розповіла Наталка Карпа.
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