Перестало битися серце 50-річного воїна з Волині Анатолія Цірути

Волинь та Шацька громада через війну втратила ще одного сина, воїна, який з перших днів широкомасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.30 січня, перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.Зустріч траурного кортежу з тілом Героя відбудеться 31 січня. Про час повідомлять похорону повідомляють додатково.30, 31 січня, 1 лютого оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.