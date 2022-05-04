Перестало битися серце 50-річного воїна з Волині Анатолія Цірути
Сьогодні, 02:17
Волинь та Шацька громада через війну втратила ще одного сина, воїна, який з перших днів широкомасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.
Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.
30 січня, перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове Цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.
Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.
В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.
Зустріч траурного кортежу з тілом Героя відбудеться 31 січня. Про час повідомлять похорону повідомляють додатково.
30, 31 січня, 1 лютого оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
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Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.
30 січня, перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове Цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.
Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.
В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.
Зустріч траурного кортежу з тілом Героя відбудеться 31 січня. Про час повідомлять похорону повідомляють додатково.
30, 31 січня, 1 лютого оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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