Перестало битися серце 50-річного воїна з Волині Анатолія Цірути

Перестало битися серце 50-річного воїна з Волині Анатолія Цірути
Волинь та Шацька громада через війну втратила ще одного сина, воїна, який з перших днів широкомасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.

30 січня, перестало битися серце 50-річного військовослужбовця з села Грабове Цірути Анатолія Адамовича. Причина смерті воїна – гостра серцево-судинна недостатність.

Анатолій Цірута з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу.

В померлого залишилися вдома мама, дружина і донька.

Зустріч траурного кортежу з тілом Героя відбудеться 31 січня. Про час повідомлять похорону повідомляють додатково.

30, 31 січня, 1 лютого оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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Теги: Волинь, війна, смерть, Шацьк, Грабове, Анатолій Цірута
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