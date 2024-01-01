31 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 31 січня, свій день народження святкують майданівець, депутат Волинської обласної ради(на фото), заслужена артистка України, головний редактор «Волинської газети»та журналісткаІменинники цього дня – Кирило, Максим, Ксенія.Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день ювеліра.Прикраси були популярними у всі часи. Батьківщиною ж ювелірного мистецтва вважається Стародавня Греція. Тут вперше було здійснене різьблення по каменю, з'явилися прикраси, зроблені з дорогоцінних металів з самоцвітами. Витвори древніх майстрів і зараз вражають своєю красою та витонченістю.Ще одним унікальним святом цього дня є Міжнародний день без Інтернету.Головна його мета - повністю "відірвати" людей від комп'ютерів, інших сучасних гаджетів та глобальної мережі хоча б на один день, щоб прожити цей день виключно в реальному світі.Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, здоров'я, побільше яскравих моментів у реальному, а не лише у віртуальному житті.