31 січня на Волині: гортаючи календар

31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 31 січня, свій день народження святкують майданівець, депутат Волинської обласної ради Артем Запотоцький (на фото), заслужена артистка України Галина Овсійчук, головний редактор «Волинської газети» Володимир Данилюк та журналістка Оксана Власюк.

Іменинники цього дня – Кирило, Максим, Ксенія.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день ювеліра.

Прикраси були популярними у всі часи. Батьківщиною ж ювелірного мистецтва вважається Стародавня Греція. Тут вперше було здійснене різьблення по каменю, з'явилися прикраси, зроблені з дорогоцінних металів з самоцвітами. Витвори древніх майстрів і зараз вражають своєю красою та витонченістю.

Ще одним унікальним святом цього дня є Міжнародний день без Інтернету.

Головна його мета - повністю "відірвати" людей від комп'ютерів, інших сучасних гаджетів та глобальної мережі хоча б на один день, щоб прожити цей день виключно в реальному світі.

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, здоров'я, побільше яскравих моментів у реальному, а не лише у віртуальному житті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Львівщина стала першою областю в Україні, яка завершила процес декомунізації
Сьогодні, 01:15
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку за виправдовування російської агресії судять пенсіонера. ВІДЕО
30 січень, 23:17
Експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Володимира Антонюка
30 січень, 22:37
Уряд вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію. ДЕТАЛІ
30 січень, 21:56
Схожі новини
27 січня на Волині: гортаючи календар 27 січня на Волині: гортаючи календар
27 січень, 00:00
25 січня на Волині: гортаючи календар 25 січня на Волині: гортаючи календар
25 січень, 00:00
23 січня на Волині: гортаючи календар 23 січня на Волині: гортаючи календар
23 січень, 00:00
19 січня на Волині: гортаючи календар 19 січня на Волині: гортаючи календар
19 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Львівщина стала першою областю в Україні, яка завершила процес декомунізації
Сьогодні, 01:15
 0
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку за виправдовування російської агресії судять пенсіонера. ВІДЕО
30 січень, 23:17
 0
Експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Володимира Антонюка
30 січень, 22:37
 0
Уряд вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію. ДЕТАЛІ
30 січень, 21:56
 0
Медіа
відео
1/8