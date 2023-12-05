Львівщина стала першою областю в Україні, яка завершила процес декомунізації





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"Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник. Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких. Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", - повідомив керівник ОВА Максим Козицький.



Козицький додав, що кошти з обласного бюджету на декомунізацію в 2023 році не використовувалися.



"Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі. Велика вдячність Антонові Петрівському та всім представникам ГО Декомунізація Львівщини", - йдеться далі в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації.Про це повідомляє "Кореспондент". "Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник. Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких. Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", - повідомив керівник ОВАКозицький додав, що кошти з обласного бюджету на декомунізацію в 2023 році не використовувалися."Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі. Велика вдячність Антонові Петрівському та всім представникам ГО Декомунізація Львівщини", - йдеться далі в повідомленні.

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