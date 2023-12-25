У Луцьку за виправдовування російської агресії судять пенсіонера. ВІДЕО

У Луцьку судять 74-річного пенсіонера, якого обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.Як розповів Суспільному прокурор, за версією слідства, мешканець села Лучиці Луцького району на початку повномасштабної війни у російській соцмережі підтримував російські наративи."Будучи зареєстрованим в мережі "Однокласники" здійснював поширення публікацій, які містять виправдовування, визнання правомірною агресії Російської Федерації", — зазначив прокурор.Під час засідання суд заборонив знімати обвинуваченого та його адвокатів.Поспілкуватися із обвинувачеим пенсіонером журналістам вдалося після судового засідання. Свою провину 74-річний чоловік не визнає. Каже: його сторінку у соцмережах зламали."В мене була можливість їхати в Росію служити. Я сказав: нєт, назад на Україну мене! В "Однокласниках" у мене знайшли лайки. Взламати комп’ютер — дєлать нєчєго. Це ж тєхніка, треба знать її", — сказав обвинувачений.На судове засідання у якості свідка запросили односельчанку обвинуваченого. Пенсіонерка засвідчила, що пенсіонер у приватних розмовах не раз озвучував проросійську риторику."Він питав чи я не боюся, що прийде Путін і мене посадить. А я кажу, що як мене посадить, то і тебе посадить…Будеш сухарі носити, отака була мова. Я виходжу, вареники місила. Кажу: подінься, бо як візьму зараз граблі", — сказала жінка судді.На прохання захисту обвинуваченого пенсіонера, наступного судового засідання заслухають свідчення інших односельчан, а також його сина та доньку. Зі слів пенсіонера, вони мають ствердити, що їхній батько має патріотичні погляди.