У Луцьку за виправдовування російської агресії судять пенсіонера. ВІДЕО
Сьогодні, 23:17
У Луцьку судять 74-річного пенсіонера, якого обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Як розповів Суспільному прокурор Олег Костюк, за версією слідства, мешканець села Лучиці Луцького району на початку повномасштабної війни у російській соцмережі підтримував російські наративи.
"Будучи зареєстрованим в мережі "Однокласники" здійснював поширення публікацій, які містять виправдовування, визнання правомірною агресії Російської Федерації", — зазначив прокурор.
Під час засідання суд заборонив знімати обвинуваченого та його адвокатів.
Поспілкуватися із обвинувачеим пенсіонером журналістам вдалося після судового засідання. Свою провину 74-річний чоловік не визнає. Каже: його сторінку у соцмережах зламали.
"В мене була можливість їхати в Росію служити. Я сказав: нєт, назад на Україну мене! В "Однокласниках" у мене знайшли лайки. Взламати комп’ютер — дєлать нєчєго. Це ж тєхніка, треба знать її", — сказав обвинувачений.
На судове засідання у якості свідка запросили односельчанку обвинуваченого Надію Ткачук. Пенсіонерка засвідчила, що пенсіонер у приватних розмовах не раз озвучував проросійську риторику.
"Він питав чи я не боюся, що прийде Путін і мене посадить. А я кажу, що як мене посадить, то і тебе посадить…Будеш сухарі носити, отака була мова. Я виходжу, вареники місила. Кажу: подінься, бо як візьму зараз граблі", — сказала жінка судді.
На прохання захисту обвинуваченого пенсіонера, наступного судового засідання заслухають свідчення інших односельчан, а також його сина та доньку. Зі слів пенсіонера, вони мають ствердити, що їхній батько має патріотичні погляди.
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Як розповів Суспільному прокурор Олег Костюк, за версією слідства, мешканець села Лучиці Луцького району на початку повномасштабної війни у російській соцмережі підтримував російські наративи.
"Будучи зареєстрованим в мережі "Однокласники" здійснював поширення публікацій, які містять виправдовування, визнання правомірною агресії Російської Федерації", — зазначив прокурор.
Під час засідання суд заборонив знімати обвинуваченого та його адвокатів.
Поспілкуватися із обвинувачеим пенсіонером журналістам вдалося після судового засідання. Свою провину 74-річний чоловік не визнає. Каже: його сторінку у соцмережах зламали.
"В мене була можливість їхати в Росію служити. Я сказав: нєт, назад на Україну мене! В "Однокласниках" у мене знайшли лайки. Взламати комп’ютер — дєлать нєчєго. Це ж тєхніка, треба знать її", — сказав обвинувачений.
На судове засідання у якості свідка запросили односельчанку обвинуваченого Надію Ткачук. Пенсіонерка засвідчила, що пенсіонер у приватних розмовах не раз озвучував проросійську риторику.
"Він питав чи я не боюся, що прийде Путін і мене посадить. А я кажу, що як мене посадить, то і тебе посадить…Будеш сухарі носити, отака була мова. Я виходжу, вареники місила. Кажу: подінься, бо як візьму зараз граблі", — сказала жінка судді.
На прохання захисту обвинуваченого пенсіонера, наступного судового засідання заслухають свідчення інших односельчан, а також його сина та доньку. Зі слів пенсіонера, вони мають ствердити, що їхній батько має патріотичні погляди.
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