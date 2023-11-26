Експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Володимира Антонюка

На превеликий жаль, дива не сталося. Повідомили про загибель воїна з Волині, рідні якого 10 місяців чекали звістки.Про це повідомляють у Колодяжненській громаді.Після проведеної експертизи, стало відомо про смерть на війні жителя села Перковичі, військовослужбовця1972 р.н., який вважався зниклим безвісти.Військовий загинув ще 31 березня 2022 року поблизу н.п. Максимівка Миколаївської області внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.Громада у жалобі. Деталі про час і місце поховання - згодом.Нагадаємо,Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині полеглого Героя.