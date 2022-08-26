«Перемога над росіянами стане початком нового щасливого життя», – боєць «Крук» з Волині

«Перемога над росіянами стане початком нового щасливого життя», – боєць «Крук» з Волині
Сергій, який на війні отримав позивний Крук, народився та виріс на Волині, у селі Заставне, що зараз входить до складу Литовезької громади.

Сергій служить та боронить Україну від московських окупантів у складі 113 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Воїн закінчив місцеву дев’ятирічку, працював у лісгоспі, на будівництві. Доля закинула його на заробітки за кордон. З малечку полюбляв риболовлю, потім приохотився до мисливства. Дружина, діти, улюблена справа…

24 лютого 2022 року, як і для багатьох українців став для Крука шоком.

"24 лютого ранні телефонні дзвінки від сестри, батьків – війна почалась. Спочатку якась незібраність, розгубленість. Потім зателефонували друзі з мисливської спілки і хлопці згуртувалися у місцеву самооборону. Організували цілодобове чергування у своєму містечку, встановили блокпости", - йдеться у дописі.

Разом з кумом Сергій пішов до місцевого РТЦК, звідки потрапив до Львівського навчального центру, потім до Дніпровського центру, навчався на кулеметника. І вже звідти потрапив до Ізюмського окремого батальйону територіальної оборони. Не все одразу виходило гладко. Не має того, що звик бачити кожного дня – сім’я, діти, батьки. Улюблену роботу, улюблені захоплення замінили військові будні – окопи, бліндажі, вогневі точки…

Бойовий шлях Сергія почався влітку 2022 року під Ізюмом. Якраз потрапив на переможну ходу Українців при визволенні Харківщини. А потім був Донбас, Бахмутський напрямок. Гради, мінометний обстріл, штурмові атаки ворога під Курдюмівкою. Все це - "привітання" від ворога на новорічні свята. Потім була Парасковіївка, Красна гора… Про ці події чоловіку згадувати важко.

Проте Сергій не втрачає оптимізму: "Війна вже змінила мене, я твердо вірю в нашу перемогу, що перемога над росіянами стане початком нового щасливого життя. Миру та терпіння усім жінкам, які чекають своїх героїв. Моліться за них, і взагалі все буде добре".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Литовеж, Заставне, війна, Крук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 21:56
«Перемога над росіянами стане початком нового щасливого життя», – боєць «Крук» з Волині
Сьогодні, 21:15
Біля Авдіївки загинув воїн з Волині Тарас Сохацький
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня
Сьогодні, 20:00
Ліцей із Волині переміг на всеукраїнських змаганнях Cool games
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Подружжя з Волині віддало для ЗСУ свій УАЗ Подружжя з Волині віддало для ЗСУ свій УАЗ
26 серпень, 2022, 08:35
Біля Авдіївки загинув воїн з Волині Тарас Сохацький Біля Авдіївки загинув воїн з Волині Тарас Сохацький
Сьогодні, 20:34
Сьогодні на Волині прощатимуться з уродженцем Маріуполя, Героєм Олександром Кано Сьогодні на Волині прощатимуться з уродженцем Маріуполя, Героєм Олександром Кано
Сьогодні, 09:50
Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова
29 січень, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 21:56
 0
«Перемога над росіянами стане початком нового щасливого життя», – боєць «Крук» з Волині
Сьогодні, 21:15
 0
Біля Авдіївки загинув воїн з Волині Тарас Сохацький
Сьогодні, 20:34
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Ліцей із Волині переміг на всеукраїнських змаганнях Cool games
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8