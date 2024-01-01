Волинян закликають віддати останню шану Герою Вячеславу Жданюку

Завтра, 1 лютого, мешканці Підгайцівської громади останню земну шану віддадуть Захиснику України з села ЛищеУ громаді оголошено жалобу, повідомляє Підгайцівська сільрада у фейсбуці.Тіло загиблого Героя о 10:30 забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до села Лище вулицею Центральна.«Гідно живим коридором зустрінемо траурний кортеж Героя, який прямуватиме селом Лище до церкви Різдва Іоанна Хрестителя, де відбудеться чин похорону», - зазначили у громаді.Далі процесія рухатиметься пішою ходою на кладовище, що на вулиці Шкільній.«Якщо будуть якісь зміни — повідомимо додатково. Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу.Вічна пам'ять та шана! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.