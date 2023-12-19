На Хмельниччині рятувальники 1,5 км несли на ношах хвору жінку до «швидкої»

На Хмельниччині рятувальники 1,5 км несли на ношах хвору жінку до «швидкої»
Працівники ДСНС на Хмельниччині допомогли лікарям врятувати життя жінки, у якої діагностували інсульт.

Про це в телеграмі пише ДСНС.

Надзвичайна подія трапилася вчора в Кам’янець-Подільському районі. У місцевої 74-річної мешканки попередньо діагностували інсульт, проте медики не змогли до неї дістатися через нерозчищені дороги.

Рятувальники півтора кілометра несли хвору до автомобіля швидкої. Надалі постраждалу було доставлено до лікарні.
На Хмельниччині рятувальники 1,5 км несли на ношах хвору жінку до «швидкої»

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Теги: рятувальники, Україна
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