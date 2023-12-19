На Хмельниччині рятувальники 1,5 км несли на ношах хвору жінку до «швидкої»
Сьогодні, 11:50
Працівники ДСНС на Хмельниччині допомогли лікарям врятувати життя жінки, у якої діагностували інсульт.
Про це в телеграмі пише ДСНС.
Надзвичайна подія трапилася вчора в Кам’янець-Подільському районі. У місцевої 74-річної мешканки попередньо діагностували інсульт, проте медики не змогли до неї дістатися через нерозчищені дороги.
Рятувальники півтора кілометра несли хвору до автомобіля швидкої. Надалі постраждалу було доставлено до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі пише ДСНС.
Надзвичайна подія трапилася вчора в Кам’янець-Подільському районі. У місцевої 74-річної мешканки попередньо діагностували інсульт, проте медики не змогли до неї дістатися через нерозчищені дороги.
Рятувальники півтора кілометра несли хвору до автомобіля швидкої. Надалі постраждалу було доставлено до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Хмельниччині рятувальники 1,5 км несли на ношах хвору жінку до «швидкої»
Сьогодні, 11:50
На Волині у квартирі виявили тіло жінки
Сьогодні, 11:35
Волинян закликають віддати останню шану Герою Вячеславу Жданюку
Сьогодні, 11:17
У Луцьку 44-річний чоловік викрадав деталі з автівок
Сьогодні, 11:15
Отримав п'ять кульових поранень та врятував двох побратимів: воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 11:00