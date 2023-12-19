На Хмельниччині рятувальники 1,5 км несли на ношах хвору жінку до «швидкої»





Про це в телеграмі пише ДСНС.



Надзвичайна подія трапилася вчора в Кам’янець-Подільському районі. У місцевої 74-річної мешканки попередньо діагностували інсульт, проте медики не змогли до неї дістатися через нерозчищені дороги.



Рятувальники півтора кілометра несли хвору до автомобіля швидкої. Надалі постраждалу було доставлено до лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДСНС на Хмельниччині допомогли лікарям врятувати життя жінки, у якої діагностували інсульт.Про це в телеграмі пише ДСНС.Надзвичайна подія трапилася вчора в Кам’янець-Подільському районі. У місцевої 74-річної мешканки попередньо діагностували інсульт, проте медики не змогли до неї дістатися через нерозчищені дороги.півтора кілометра несли хвору до автомобіля швидкої. Надалі постраждалу було доставлено до лікарні.

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