Сьогодні рятувальники вже двічі виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відпомпували воду з господарчої будівлі та прибудинкової території в селі Великий Омеляник Луцького району.



Черговий підрозділ 7-ї ДПРЧ м. Володимир за допомогою пожежного автомобіля відкачав воду з прибудинкових територій приватних домогосподарств в місті Володимир.



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