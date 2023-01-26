Сьогодні рятувальники вже двічі виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян
Сьогодні, 10:20
Сьогодні, 30 січня, рятувальники двічі виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відпомпували воду з господарчої будівлі та прибудинкової території в селі Великий Омеляник Луцького району.
Черговий підрозділ 7-ї ДПРЧ м. Володимир за допомогою пожежного автомобіля відкачав воду з прибудинкових територій приватних домогосподарств в місті Володимир.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відпомпували воду з господарчої будівлі та прибудинкової території в селі Великий Омеляник Луцького району.
Черговий підрозділ 7-ї ДПРЧ м. Володимир за допомогою пожежного автомобіля відкачав воду з прибудинкових територій приватних домогосподарств в місті Володимир.
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Сьогодні рятувальники вже двічі виїжджали відкачувати воду з обійсть волинян
Сьогодні, 10:20