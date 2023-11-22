Меблева компанія Markson втілює найскладніші дизайн-проєкти для дому та бізнесу*
Сьогодні, 10:33
Магазин меблів для дому та бізнесу Markson, що на Київському майдані, 3 у Луцьку, пропонує не лише великий вибір меблів для досконалого інтер’єру осель, а й готові рішення для комерційних об’єктів: салонів краси, стоматологічних кабінетів, лабораторій, офісів… Що тільки не під силу команді дизайнерів Markson? Зі сміливістю можна сказати – під силу усе, адже над проєктами працює команда однодумців та професіоналів.
«Та найбільшою перевагою компанії Markson є повний цикл виробництва. Це у першу чергу про моніторинг якості на усіх етапах виробництва: від ідеї дизайнера до роботи технологів, збиральників та монтажників. За кожен із процесів ми несемо відповідальність, через що упевнені у якості наших виробів. Ми – команда однодумців, кожен бачить загальну картинку і кожен на своєму робочому місці рухається до втілення ідеї», – розповів керівник компанії Markson Олександр Гаврилюк, який разом із братом Андрієм – власником компанії, розвивають її із 2010 року.
За 14 років компанію Markson як виробника меблів преміум-класу знають не лише в Україні.
«Наразі ми працюємо на Волині, сусідніх областях, велику частину об’єктів виконуємо для Києва. Реалізовуємо проєкти також за кордон – у Польщу та Німеччину», - наголосив пан Олександр.
Керівник компанії Markson каже, що найчастіше їх асоціюють із якісними функціональними кухнями, проте вони спеціалізуються не лише на кухнях: їм під силу готові рішення для будь-якої кімнати у квартирі, будинку або ж для приміщень бізнесу.
«Кухні – складний об’єкт і не всі можуть їх зробити якісно. Саме на цьому ми і заробили собі круту репутацію, можливо саме через це нас найчастіше асоціюють з кухнями, але ми робимо не лише їх, а й цілі дизайн-проекти», - зауважив Олександр Гаврилюк.
«В останні роки йде така тенденція – люди хочуть у своєму інтер’єрі бачити одну суцільну картинку. Вже не економлять, бо якщо затишок, то у всьому. Тому якщо замовляють кухню, то вже і стінові панелі, захоплюють частину вітальні, якщо мова йде про кухню-студію, і щоб підвіконня були у такому ж стилі та усе поєднувалось між собою», - розповідає керівник Markson.
З його слів, замовники часто приходять із картинками інтер’єру із Pinterest – дизайнери прислухаються до побажань клієнтів і спільно вносять корективи у проєкт, бо гарне фото – це не завжди про практичність.
«Один із прикладів наших рішень для бізнесу є «Стоматологія Єрмакових», яка нещодавно відкрилась у Луцьку. Там меблі та стінові панелі – нашого виробництва. Вхідні двері ми обшивали стіновими панелями, втілюючи частину дизайну. Головне завдання було створити затишок у стоматології, щоб відвідувачі, переступивши поріг клініки, почувалися спокійно, тихо, затишно та не боялися», - розповів пан Олександр.
Загалом у компанії із виробництва меблів для дому та бізнесу Markson замовлення для клієнтів формується два місяці.
«Це великий обсяг роботи. Але для комерційних об’єктів терміни можуть бути стриманіші. Наприклад, ту ж «Стоматологію Єрмакових» ми виконали за півтора місяці. Такі замовлення ми робимо паралельно з основними. Ми чітко прописуємо часові рамки у договорі, за ним працюємо і через це нам і довіряють», - розповів керівник Олександр Гаврилюк.
На усі вироби компанія надає гарантію 5 років із подальшим післягарантійним обслуговуванням.
«Ми виготовляємо меблі преміум-класу – хороші, надійні, із дорогою ергономічною фурнітурою. От австрійський виробник фурнітури Blum дає гарантію не в роках, а у циклах, і вона складає 70 тисяч циклів, в середньому це 15 років», – наголосив директор.
Крім того, Олександр Гаврилюк радить продумувати дизайн помешкань чи офісних приміщень ще на стадії ремонту, аби уникнути «несподіванок» при монтажі меблів.
«Люди хочуть бути ближчими до природи. Для фасадів обрають шпон – тонкий зріз шару деревини, аби кухня виглядала більш екологічно. Стільниці тепер обирають тонші, із натуральних матеріалів – керамограніту, який за текстурою, на дотик та за міцністю нагадує камінь. Менше використовують ДСП фасади, бо це малюнок створений людиною, а хочеться більше оригінальності», - розповів керівник меблевої компанії Markson Олекснадр Гаврилюк.
У кольоровій гамі нині обрають більше світлі ніжні, спокійні тони – молочний, бежевий, світло рожевий тощо.
До слова, у шоурумі магазину Markson на Київському майдані, 3 у Луцьку можна усе випробувати власноруч, переконатися як працюють механізми, ознайомитися із фурнітурою. Основна «родзинка» шоуруму – повністю робоча кухня: із вмонтованим холодильником, поверхнею для приготування їжі, витяжкою, підключеним водопостачанням. Більшість ящиків мають різну фурнітуру, також облаштоване місце з матеріалами для виготовлення меблів, що дозволяє спробувати на практиці (оцінити на дотик текстуру матеріалу та зручність фурнітури) та обрати те, що потрібно.
Завітати в Markson можна за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 3.
Із асортиментом та зразками готових дизайн-проєктів можна ознайомитися на сайті магазину та на сторінці в Instagram.
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«Та найбільшою перевагою компанії Markson є повний цикл виробництва. Це у першу чергу про моніторинг якості на усіх етапах виробництва: від ідеї дизайнера до роботи технологів, збиральників та монтажників. За кожен із процесів ми несемо відповідальність, через що упевнені у якості наших виробів. Ми – команда однодумців, кожен бачить загальну картинку і кожен на своєму робочому місці рухається до втілення ідеї», – розповів керівник компанії Markson Олександр Гаврилюк, який разом із братом Андрієм – власником компанії, розвивають її із 2010 року.
За 14 років компанію Markson як виробника меблів преміум-класу знають не лише в Україні.
«Наразі ми працюємо на Волині, сусідніх областях, велику частину об’єктів виконуємо для Києва. Реалізовуємо проєкти також за кордон – у Польщу та Німеччину», - наголосив пан Олександр.
Керівник компанії Markson каже, що найчастіше їх асоціюють із якісними функціональними кухнями, проте вони спеціалізуються не лише на кухнях: їм під силу готові рішення для будь-якої кімнати у квартирі, будинку або ж для приміщень бізнесу.
«Кухні – складний об’єкт і не всі можуть їх зробити якісно. Саме на цьому ми і заробили собі круту репутацію, можливо саме через це нас найчастіше асоціюють з кухнями, але ми робимо не лише їх, а й цілі дизайн-проекти», - зауважив Олександр Гаврилюк.
Дизайн-проєкти для осель та бізнесу
«В останні роки йде така тенденція – люди хочуть у своєму інтер’єрі бачити одну суцільну картинку. Вже не економлять, бо якщо затишок, то у всьому. Тому якщо замовляють кухню, то вже і стінові панелі, захоплюють частину вітальні, якщо мова йде про кухню-студію, і щоб підвіконня були у такому ж стилі та усе поєднувалось між собою», - розповідає керівник Markson.
З його слів, замовники часто приходять із картинками інтер’єру із Pinterest – дизайнери прислухаються до побажань клієнтів і спільно вносять корективи у проєкт, бо гарне фото – це не завжди про практичність.
«Один із прикладів наших рішень для бізнесу є «Стоматологія Єрмакових», яка нещодавно відкрилась у Луцьку. Там меблі та стінові панелі – нашого виробництва. Вхідні двері ми обшивали стіновими панелями, втілюючи частину дизайну. Головне завдання було створити затишок у стоматології, щоб відвідувачі, переступивши поріг клініки, почувалися спокійно, тихо, затишно та не боялися», - розповів пан Олександр.
Терміни виготовлення замовлень та гарантія
Загалом у компанії із виробництва меблів для дому та бізнесу Markson замовлення для клієнтів формується два місяці.
«Це великий обсяг роботи. Але для комерційних об’єктів терміни можуть бути стриманіші. Наприклад, ту ж «Стоматологію Єрмакових» ми виконали за півтора місяці. Такі замовлення ми робимо паралельно з основними. Ми чітко прописуємо часові рамки у договорі, за ним працюємо і через це нам і довіряють», - розповів керівник Олександр Гаврилюк.
На усі вироби компанія надає гарантію 5 років із подальшим післягарантійним обслуговуванням.
«Ми виготовляємо меблі преміум-класу – хороші, надійні, із дорогою ергономічною фурнітурою. От австрійський виробник фурнітури Blum дає гарантію не в роках, а у циклах, і вона складає 70 тисяч циклів, в середньому це 15 років», – наголосив директор.
Крім того, Олександр Гаврилюк радить продумувати дизайн помешкань чи офісних приміщень ще на стадії ремонту, аби уникнути «несподіванок» при монтажі меблів.
Модні тенденції в інтер’єрі
«Люди хочуть бути ближчими до природи. Для фасадів обрають шпон – тонкий зріз шару деревини, аби кухня виглядала більш екологічно. Стільниці тепер обирають тонші, із натуральних матеріалів – керамограніту, який за текстурою, на дотик та за міцністю нагадує камінь. Менше використовують ДСП фасади, бо це малюнок створений людиною, а хочеться більше оригінальності», - розповів керівник меблевої компанії Markson Олекснадр Гаврилюк.
У кольоровій гамі нині обрають більше світлі ніжні, спокійні тони – молочний, бежевий, світло рожевий тощо.
До слова, у шоурумі магазину Markson на Київському майдані, 3 у Луцьку можна усе випробувати власноруч, переконатися як працюють механізми, ознайомитися із фурнітурою. Основна «родзинка» шоуруму – повністю робоча кухня: із вмонтованим холодильником, поверхнею для приготування їжі, витяжкою, підключеним водопостачанням. Більшість ящиків мають різну фурнітуру, також облаштоване місце з матеріалами для виготовлення меблів, що дозволяє спробувати на практиці (оцінити на дотик текстуру матеріалу та зручність фурнітури) та обрати те, що потрібно.
Завітати в Markson можна за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 3.
Із асортиментом та зразками готових дизайн-проєктів можна ознайомитися на сайті магазину та на сторінці в Instagram.
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