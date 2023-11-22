Меблева компанія Markson втілює найскладніші дизайн-проєкти для дому та бізнесу*

Markson, що на Київському майдані, 3 у Луцьку, пропонує не лише великий вибір меблів для досконалого інтер’єру осель, а й готові рішення для комерційних об’єктів: салонів краси, стоматологічних кабінетів, лабораторій, офісів… Що тільки не під силу команді дизайнерів Markson? Зі сміливістю можна сказати – під силу усе, адже над проєктами працює команда однодумців та професіоналів.



«Та найбільшою перевагою компанії Markson є повний цикл виробництва. Це у першу чергу про моніторинг якості на усіх етапах виробництва: від ідеї дизайнера до роботи технологів, збиральників та монтажників. За кожен із процесів ми несемо відповідальність, через що упевнені у якості наших виробів. Ми – команда однодумців, кожен бачить загальну картинку і кожен на своєму робочому місці рухається до втілення ідеї», – розповів керівник компанії Markson Олександр Гаврилюк, який разом із братом Андрієм – власником компанії, розвивають її із 2010 року.

Власник компанії Markson Андрій Гаврилюк

Керівник компанії Markson Олександр Гаврилюк

За 14 років компанію Markson як виробника меблів преміум-класу знають не лише в Україні.



«Наразі ми працюємо на Волині, сусідніх областях, велику частину об’єктів виконуємо для Києва. Реалізовуємо проєкти також за кордон – у Польщу та Німеччину», - наголосив пан Олександр.



Керівник компанії Markson каже, що найчастіше їх асоціюють із якісними функціональними кухнями, проте вони спеціалізуються не лише на кухнях: їм під силу готові рішення для будь-якої кімнати у квартирі, будинку або ж для приміщень бізнесу.



«Кухні – складний об’єкт і не всі можуть їх зробити якісно. Саме на цьому ми і заробили собі круту репутацію, можливо саме через це нас найчастіше асоціюють з кухнями, але ми робимо не лише їх, а й цілі дизайн-проекти», - зауважив Олександр Гаврилюк.



Дизайн-проєкти для осель та бізнесу

«В останні роки йде така тенденція – люди хочуть у своєму інтер’єрі бачити одну суцільну картинку. Вже не економлять, бо якщо затишок, то у всьому. Тому якщо замовляють кухню, то вже і стінові панелі, захоплюють частину вітальні, якщо мова йде про кухню-студію, і щоб підвіконня були у такому ж стилі та усе поєднувалось між собою», - розповідає керівник Markson.



З його слів, замовники часто приходять із картинками інтер’єру із Pinterest – дизайнери прислухаються до побажань клієнтів і спільно вносять корективи у проєкт, бо гарне фото – це не завжди про практичність.



«Один із прикладів наших рішень для бізнесу є «Стоматологія Єрмакових», яка нещодавно відкрилась у Луцьку. Там меблі та стінові панелі – нашого виробництва. Вхідні двері ми обшивали стіновими панелями, втілюючи частину дизайну. Головне завдання було створити затишок у стоматології, щоб відвідувачі, переступивши поріг клініки, почувалися спокійно, тихо, затишно та не боялися», - розповів пан Олександр.





Терміни виготовлення замовлень та гарантія

Загалом у компанії із виробництва меблів для дому та бізнесу Markson замовлення для клієнтів формується два місяці.



«Це великий обсяг роботи. Але для комерційних об’єктів терміни можуть бути стриманіші. Наприклад, ту ж «Стоматологію Єрмакових» ми виконали за півтора місяці. Такі замовлення ми робимо паралельно з основними. Ми чітко прописуємо часові рамки у договорі, за ним працюємо і через це нам і довіряють», - розповів керівник Олександр Гаврилюк.



На усі вироби компанія надає гарантію 5 років із подальшим післягарантійним обслуговуванням.



«Ми виготовляємо меблі преміум-класу – хороші, надійні, із дорогою ергономічною фурнітурою. От австрійський виробник фурнітури Blum дає гарантію не в роках, а у циклах, і вона складає 70 тисяч циклів, в середньому це 15 років», – наголосив директор.

Монтаж кухні

Крім того, Олександр Гаврилюк радить продумувати дизайн помешкань чи офісних приміщень ще на стадії ремонту, аби уникнути «несподіванок» при монтажі меблів.



Модні тенденції в інтер’єрі

«Люди хочуть бути ближчими до природи. Для фасадів обрають шпон – тонкий зріз шару деревини, аби кухня виглядала більш екологічно. Стільниці тепер обирають тонші, із натуральних матеріалів – керамограніту, який за текстурою, на дотик та за міцністю нагадує камінь. Менше використовують ДСП фасади, бо це малюнок створений людиною, а хочеться більше оригінальності», - розповів керівник меблевої компанії Markson Олекснадр Гаврилюк.



У кольоровій гамі нині обрають більше світлі ніжні, спокійні тони – молочний, бежевий, світло рожевий тощо.



До слова, у шоурумі магазину Markson на Київському майдані, 3 у Луцьку можна усе випробувати власноруч, переконатися як працюють механізми, ознайомитися із фурнітурою. Основна «родзинка» шоуруму – повністю робоча кухня: із вмонтованим холодильником, поверхнею для приготування їжі, витяжкою, підключеним водопостачанням. Більшість ящиків мають різну фурнітуру, також облаштоване місце з матеріалами для виготовлення меблів, що дозволяє спробувати на практиці (оцінити на дотик текстуру матеріалу та зручність фурнітури) та обрати те, що потрібно.



Завітати в Markson можна за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 3.

Із асортиментом та зразками готових дизайн-проєктів можна ознайомитися на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Магазин меблів для дому та бізнесу, що на Київському майдані, 3 у Луцьку, пропонує не лише великий вибір меблів для досконалого інтер’єру осель, а й готові рішення для комерційних об’єктів: салонів краси, стоматологічних кабінетів, лабораторій, офісів… Що тільки не під силу команді дизайнерів Markson? Зі сміливістю можна сказати – під силу усе, адже над проєктами працює команда однодумців та професіоналів., – розповів керівник компанії Markson, який разом із братом– власником компанії, розвивають її із 2010 року.За 14 років компанію Markson як виробника меблів преміум-класу знають не лише в Україні., - наголосив пан Олександр.Керівник компанії Markson каже, що найчастіше їх асоціюють із якісними функціональними кухнями, проте вони спеціалізуються не лише на кухнях: їм під силу готові рішення для будь-якої кімнати у квартирі, будинку або ж для приміщень бізнесу., - зауважив Олександр Гаврилюк., - розповідає керівник Markson.З його слів, замовники часто приходять із картинками інтер’єру із Pinterest – дизайнери прислухаються до побажань клієнтів і спільно вносять корективи у проєкт, бо гарне фото – це не завжди про практичність., - розповів пан Олександр.Загалом у компанії із виробництва меблів для дому та бізнесу Markson замовлення для клієнтів формується два місяці.- розповів керівник Олександр Гаврилюк.На усі вироби компанія надає гарантію 5 років із подальшим післягарантійним обслуговуванням.– наголосив директор.Крім того, Олександр Гаврилюк радить продумувати дизайн помешкань чи офісних приміщень ще на стадії ремонту, аби уникнути «несподіванок» при монтажі меблів.- розповів керівник меблевої компанії Markson Олекснадр Гаврилюк.У кольоровій гамі нині обрають більше світлі ніжні, спокійні тони – молочний, бежевий, світло рожевий тощо.До слова, у шоурумі магазину Markson на Київському майдані, 3 у Луцьку можна усе випробувати власноруч, переконатися як працюють механізми, ознайомитися із фурнітурою. Основна «родзинка» шоуруму – повністю робоча кухня: із вмонтованим холодильником, поверхнею для приготування їжі, витяжкою, підключеним водопостачанням. Більшість ящиків мають різну фурнітуру, також облаштоване місце з матеріалами для виготовлення меблів, що дозволяє спробувати на практиці (оцінити на дотик текстуру матеріалу та зручність фурнітури) та обрати те, що потрібно.Завітати в Markson можна за адресою:Із асортиментом та зразками готових дизайн-проєктів можна ознайомитися на сайті магазину та на сторінці в Instagram

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