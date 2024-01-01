Зупинилося серце Героя Володимира Кузьменка з Волині

У Володимирську громаду на Волині надійшла сумна звістка – обірвалося життя військовослужбовцяПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЗі слів мера, 27 січня перестало битися серце військовослужбовця Володимира Валерійовича Кузьменка, 1994 року народження.Він служив за контрактом у Збройних Силах України із жовтня 2021 року, був водієм зенітної кулеметної роти. Від початку повномасштабного вторгнення гідно виконував свій обов'язок із захисту Батьківщини.«Висловлюю щирі співчуття дружині, яка родом із нашого міста, усій родині та побратимам померлого Воїна. Світла пам'ять і наша довічна шана! Про день прибуття траурного кортежу, час і місце поховання повідомлю згодом», - зазначив Ігор Пальонка.