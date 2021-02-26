На Волині комунальники ліквідовують порив: усе місто залишилось без води
Сьогодні, 11:11
У місті Рожище 30 січня від самого ранку понад дві тисячі абонентів залишились без водопостачання. Комунальники ліквідовують порив.
Роботи планують завершити до кінця дня, розповіла Суспільному телефоном головна економістка житлово-комунального підприємства Лідія Замлинна.
З її слів, комунальники замінюють труби у місці пориву, наразі працюють на вулиці Незалежності у центральній частині міста.
У двох селах Рожищенської міської територіальної громади, де також є централізоване водопостачання — Топільне та Мильськ, також відсутня вода.
Зі слів Лідії Замлинної, минулого тижня у Рожищі теж тривали аварійні роботи та не було води, її відключали лише на кілька годин.
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Роботи планують завершити до кінця дня, розповіла Суспільному телефоном головна економістка житлово-комунального підприємства Лідія Замлинна.
З її слів, комунальники замінюють труби у місці пориву, наразі працюють на вулиці Незалежності у центральній частині міста.
У двох селах Рожищенської міської територіальної громади, де також є централізоване водопостачання — Топільне та Мильськ, також відсутня вода.
Зі слів Лідії Замлинної, минулого тижня у Рожищі теж тривали аварійні роботи та не було води, її відключали лише на кілька годин.
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