На Волині комунальники ліквідовують порив: усе місто залишилось без води





Роботи планують завершити до кінця дня, розповіла Лідія Замлинна.



З її слів, комунальники замінюють труби у місці пориву, наразі працюють на вулиці Незалежності у центральній частині міста.



У двох селах Рожищенської міської територіальної громади, де також є централізоване водопостачання — Топільне та Мильськ, також відсутня вода.



Зі слів Лідії Замлинної, минулого тижня у Рожищі теж тривали аварійні роботи та не було води, її відключали лише на кілька годин.

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