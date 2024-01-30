У Білорусь 4-ма літаками доставили військовий вантаж з Китаю, – ЗМІ

У Білорусь 4-ма літаками доставили військовий вантаж з Китаю, – ЗМІ
За даними білоруських спостерігачів, 8-11 січня у Білорусь прилітав борт з Китаю, який найімовірніше доставляв військовий вантаж. Що саме привезли у Білорусь достеменно невідомо, а літак приземлявся у VIP-зоні, якою користується самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Про це пише Українська правда з посиланням на "Беларускі Гаюн", Motolko.help.

"На початку січня моніторинговою групою "Беларускі Гаюн" було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в Національному аеропорту "Мінськ". Протягом 4-х днів один і той самий транспортний літак Boeing 747-4FTF (реєстраційний номер B-2476) здійснив наразі чотири рейси за маршрутом Урумчі (ZWWW) - Мінськ (UMMS) і назад...

За нашими даними, борт Air China Cargo доставив у Білорусь військову техніку з Китаю. Вантаж, імовірно, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт, оскільки навколо місця стоянки військовому вантажу ніде розташуватися, щоб не привертати додаткової уваги і не стояти просто неба", - йдеться в повідомленні.

Що ж конкретно привезли ці літаки поки що невідомо.

Рейси відбулися:

08.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

09.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;

10.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

11.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Всі рейси прибували до Мінська фактично в один і той самий час - з 09:30 до 10:10 ранку і пробули в Мінську також однаковий за тривалістю проміжок, достатній для проведення розвантаження - 3 години.

В аеропорту "Мінськ" розташовується транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси, які прибувають і вибувають, і тому всі вантажні літаки зазвичай паркуються на спеціальних стоянках логістичного центру, але китайський B-2476 паркувався зовсім на іншій стоянці.

За даними спостерігачів, усі чотири рази Boeing 747 Air China Cargo після посадки займав стоянку 1А.

Вона зарезервована для обслуговування урядових літаків Білорусі, зокрема EW-001PA і EW-001PB самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Крім того, VIP-стоянка 1А і фізично розташована на відстані від усіх інших, а праворуч від стоянки знаходиться КПП для виїзду з аеропорту найкоротшим шляхом і без відвідування пунктів огляду в будівлі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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