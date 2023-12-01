На Волині затримали п'яного водія, який намагався відкупитися від поліцейських

На Волині затримали п'яного водія, який намагався відкупитися від поліцейських
На Камінь-Каширщині поліцейські виявили нетверезого водія, порушник намагався відкупитися від правоохоронців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 29 січня, поблизу села Бронниця. За надання неправомірної вигоди правоохоронцям волинянину загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.

Співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили легковик Nissan.

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель району з явними ознаками сп’яніння.

За не притягнення його до адміністративної відповідальності, правопорушник надав поліцейським хабара – 1100 грн.

На місце прибула слідчо-оперативна група, гроші вилучили, факт надання неправомірної вигоди задокументували.
На Волині затримали п'яного водія, який намагався відкупитися від поліцейських

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, а за керування транспортом у стані сп’яніння на правопорушника склали адміністративний протокол за. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
На Волині затримали п'яного водія, який намагався відкупитися від поліцейських
На Волині затримали п'яного водія, який намагався відкупитися від поліцейських

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Теги: Волинь, поліцейські
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