Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 31 січня – 4 лютого

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня глядачі поринуть у вирій кохання, інтриг та любовних драм. На найменших глядачів чекатиме юний сажотрус Піколетто.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 31 січня до 4 лютого.



У середу, 31 січня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Це історія, героєм якої, можливо, свого часу був кожен із нас. Вона. Він. Любов. Людська трагедія на межі з комедією. Чи можна вимріяти або ж замовити її, рятуючись від беззмістовного існування?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 3 лютого, о 17:00 на основній сцені – музична комедія «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами 15-20 хв).





Вічна тема кохання і такого ж самого (імовірно марного) намагання чоловіків зберегти свою незалежність від жінок (є цікаві відомості про те, що сам комедіограф виборював прихильність своєї дружини Софії 11 років). Мюзикл у живому виконанні артистів, своєрідний гумор, цілковита віддача й мастерна гра на сцені – усе це для глядачів, з якими з нетерпінням чекають зустрічі артисти.



У неділю, 4 лютого, о 12:00 – остання нагода для діток та дорослих у цьому театральному сезоні переглянути різдвяну казку «Піколетто» за Ренато Рашелом. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (без антракту).



У житті що головне – бути доброю, чесною, щирою людиною і, авжеж, мати багато друзів! Саме таким і був маленький сажотрус Піколетто. Тому доля звела його з самим Баббо Натале – чарівником, який відомий усім італійським діткам, і таким чином його мрія, про яку він навіть не здогадувався, здійснилась!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Цього ж дня ввечері о 17:00 – комедія «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Чоловічий розум проти жіночого, хитрість проти хитрості, інтрига за інтригою... І ось, двоє людей втягнули один одного, та ще й зі слугами, у гру, із якої вихід єдиний – закохатися!



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменізапрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня глядачі поринуть у вирій кохання, інтриг та любовних драм. На найменших глядачів чекатиме юний сажотрусПропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 31 січня до 4 лютого.на камерній сцені – мелодраматична комедія. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Це історія, героєм якої, можливо, свого часу був кожен із нас. Вона. Він. Любов. Людська трагедія на межі з комедією. Чи можна вимріяти або ж замовити її, рятуючись від беззмістовного існування?Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру на основній сцені – музична комедіяза п'єсою, музика. Режисер-постановник – народний артист України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами 15-20 хв).Вічна тема кохання і такого ж самого (імовірно марного) намагання чоловіків зберегти свою незалежність від жінок (є цікаві відомості про те, що сам комедіограф виборював прихильність своєї дружини11 років). Мюзикл у живому виконанні артистів, своєрідний гумор, цілковита віддача й мастерна гра на сцені – усе це для глядачів, з якими з нетерпінням чекають зустрічі артисти.– остання нагода для діток та дорослих у цьому театральному сезоні переглянути різдвяну казкуза. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (без антракту).У житті що головне – бути доброю, чесною, щирою людиною і, авжеж, мати багато друзів! Саме таким і був маленький сажотрус Піколетто. Тому доля звела його з самим– чарівником, який відомий усім італійським діткам, і таким чином його мрія, про яку він навіть не здогадувався, здійснилась!У театрі нагадують: щонеділі після казкидля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».– комедія. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Чоловічий розум проти жіночого, хитрість проти хитрості, інтрига за інтригою... І ось, двоє людей втягнули один одного, та ще й зі слугами, у гру, із якої вихід єдиний – закохатися!Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію